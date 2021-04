L’union fait la force chez les Hawks

Dans le dur fin mars, avec quatre défaites en cinq matchs juste après leur série de huit victoires consécutives, les Hawks se sont remis en ordre de marche en avril, avec trois succès en autant de confrontations. Des victoires qui se sont avant tout construites au caractère et collectivement, comme l’a prouvé leur succès acquis face aux Warriors, la nuit dernière.

Avec six joueurs à 10 points ou plus, Atlanta a effectivement été en mesure de résister aux 37 unités d’un Stephen Curry toujours plus frustré. Et, ce, malgré la prestation décevante de Trae Young (13 points et 7 pertes de balle, à 3/11 aux tirs), le leader d’attaque de la franchise géorgienne, « benché » en fin de partie et qui jouera moins de deux minutes dans le quatrième quart-temps.

Mais pour compenser le match raté de leur meneur vedette, les Hawks ont pu compter sur les irréprochables Danilo Gallinari (25 points, 10 rebonds) et Clint Capela (24 points, 18 rebonds), symboles de ce collectif qui continue de tenir bon, malgré les absences conjuguées de John Collins (cheville), Cam Reddish (tendon d’Achille) ou encore De’Andre Hunter (genou).

« Notre alchimie collective s’améliore, tout le monde possède cette mentalité où chacun pense à l’autre et sait ce qu’il doit faire sur le terrain », constatait après coup l’ailier italien, dans les colonnes de The Athletic. « Les rôles sont très clairs, bien définis. Le match [de la nuit dernière] était comme ça et peut-être que le suivant sera différent. Personne ne peut le savoir mais il faut se tenir prêt. »

Lou Williams déjà adopté

Le meilleur exemple de ces déclarations n’est autre que Lou Williams, une nouvelle fois précieux en sortie de banc (15 points, dont 12 dans le quatrième quart-temps), pour ce qui était seulement sa troisième apparition avec Atlanta, depuis son retour en Géorgie. C’est d’ailleurs lui qui a parfaitement assuré l’intérim à la mène, dans le dernier acte, en lieu et place de Trae Young.

Principalement associé à Danilo Gallinari et Tony Snell, également remplaçants au coup d’envoi, sans oublier Bogdan Bogdanovic ou encore Clint Capela, le nouveau venu « Lou-Will » est l’exemple même de cette équipe des Hawks où le danger peut provenir de partout.

« Nous avons une belle profondeur de banc », se réjouissait ainsi après la rencontre Clint Capela, le joueur le plus régulier de la franchise cette saison. « Beaucoup de nos joueurs sont capables d’élever leur niveau de jeu. Nous avons des joueurs qui peuvent élever leur niveau de jeu, qui prennent les bonnes décisions et qui restent efficaces. C’est comme ça que vous construisez une superbe équipe. Dès que les joueurs entrent en jeu, ils savent ce qu’ils doivent faire pour nous aider à gagner. C’est ce qu’il s’est passé [la nuit dernière] et c’est énorme pour nous. »

À Atlanta, le collectif prime sur les individualités

De son côté, le Coach du mois de mars Nate McMillan était évidemment ravi de pouvoir compter sur une telle force de frappe collective. Une donnée qui s’avère souvent essentielle en playoffs, pour franchir l’obstacle du premier tour. Surtout lorsque Trae Young connaît un soir sans, comme contre Golden State.

Comme un symbole, c’est face à ces Warriors qui n’ont eu de cesse de mettre en évidence depuis plusieurs années leur philosophie « Strenght in numbers » que cette dernière n’a jamais aussi bien résonné, en Géorgie.

« Il y aura des soirs où ses tirs ne tomberont probablement pas dedans et où il ne sera pas en rythme », livrait l’entraîneur d’Atlanta, au sujet de son meneur. « Mais nous avons des joueurs qui peuvent jouer et assurer. Il y aura des soirs où certains joueurs devront sacrifier des minutes car d’autres seront plus en rythme, donc nous les laisserons jouer. [La nuit dernière], c’était Lou [Williams]. Il nous a portés en deuxième mi-temps et dans le quatrième quart-temps. Mais la chose la plus importante est que Trae [Young] était là pour le soutenir et l’encourager. C’est ce qu’il nous faut car l’union fait la force. »

Sous les ordres de Nate McMillan, nommé en remplacement de Lloyd Pierce fin février, les Hawks affichent désormais un bilan de 12 victoires et 4 défaites. Des résultats qui leur ont permis de grimper à l’Est, pour aujourd’hui pointer à la 4e place de leur conférence, à égalité avec le Heat (26 victoires, 24 défaites).

Briller aussi à la maison

À un mois et demi de la fin de la saison régulière, les joueurs d’Atlanta se trouvent donc dans une position idéale, eux qui n’ont plus goûté aux joies des playoffs depuis l’exercice 2016/17. D’autant plus qu’ils disposent du 8e calendrier le plus « facile », d’ici au 16 mai prochain, avec notamment 15 de leurs 22 matchs à venir qui se dérouleront à domicile.

« Nous ne pouvons pas nous relâcher sous prétexte que nous serons souvent à la maison », prévient pour autant Nate McMillan. « Nous devons faire attention. Quoi qu’il en soit, nous voulons que nos joueurs donnent le ton en défense. Nous devons faire de notre salle un endroit où il est difficile de se déplacer et jouer. »