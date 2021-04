Le trio Capela – Gallinari – Williams répond aux 37 points de Stephen Curry

Atlanta a profité du manque de rigueur de la défense de Warriors pour se procurer 45 lancers-francs, 24 de plus que leur adversaire, et de la faiblesse du deuxième cinq de Steve Kerr pour faire la différence.

Les Hawks sans réponse pour Stephen Curry

Après leur naufrage à Tampa contre les Raptors, les Warriors montrent un tout autre visage à Atlanta. Huit points de James Wiseman, actif dans ce début de match et bien trouvé par Draymond Green (11 points, 11 passes, 7 rebonds, 4 interceptions) , leur permet de faire jeu égal avec les Hawks (16-15). Atlanta peut cependant compter sur une marque équilibrée et sur une meilleure adresse extérieure pour reprendre l’avantage mais un tir primé de Curry dans la dernière minute met les deux équipes dos à dos (24-24).

Kevin Huerter profite de l’entrée du deuxième cinq de Golden State pour lancer un 7-0 des Hawks (31-24). Il faut l’activité de Kelly Oubre Jr. (20 points, 11 rebonds) et d’Andrew Wiggins (16 points) pour garder les Warriors au contact avec Stephen Curry et Draymond Green sur le banc (38-35). Alors que Clint Capela et Kevin Huerter mettent à mal la défense californienne, Stephen Curry prendre les choses en main. Il marque 10 des 14 derniers points de son équipe pour permettre à Golden State de finir la mi-temps sur un 14-6 pour virer en tête (59-57).

Les Hawks vivent sur la ligne des lancers francs

Bogdan Bogdanovic, jusqu’ici discret, entame le troisième quart-temps par deux tirs primés mais les Warriors répondent par un 6-0 pour garder les devants (67-63). La domination de Clint Capela dans la raquette permet à Atlanta de recoller au score mais Stephen Curry reprend son festival.Il s’amuse dans la défense des Hawks et marque 11 des 12 derniers points de son équipe mais le manque de rigueur de la défense de Golden State offre lancer-franc après lancer-franc à Danilo Gallinari et Trae Young pour garder les Hawks en embuscade (82-79).

À l’instar de la première mi-temps, Atlanta produit son effort contre les remplaçants de Golden State. Lou Williams et Danilo Gallinari marquent sept points, chacun en trois minutes, pour reprendre l’avantage (93-91). Damion Lee réveille les Dubs mais Bogdanovic et Snell répondent par un 8-0 qui leur donne sept points d’avance (105-98).

Lou Williams finit le boulot

Stephen Curry prend alors ses responsabilités. Il va chercher deux points sur la ligne des lancers-francs, puis plante un 3-points en sortie de pick & roll pour ramener Golden State à -2 (105-103).

Dans le « money time », Nate McMillan décide alors de faire confiance à Lou Williams plutôt qu’à Trae Young et le vétéran lui donne raison. En isolation, il part sur sa main gauche avant de s’arrêter à mi-distance. Il fait la même sur l’action suivante, manque la cible, mais Clint Capela est là pour prendre le rebond offensif et remonter avec la faute (110-103). Les Warriors ne s’en relèveront pas et perdent donc un troisième match de suite.