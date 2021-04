Le MVP de la nuit | Le nouveau chantier de Clint Capela

John Collins blessé pour plusieurs semaines, Clint Capela a désormais la raquette quasiment pour lui tout seul, et comme à Houston, il est parfaitement capable de se débrouiller. Meilleur rebondeur de la NBA, il a fait très mal aux Warriors cette nuit par son sens du placement au rebond offensif et ses gros écrans pour ses extérieurs.

Toujours en mouvement, le Suisse se rend toujours disponible pour récupérer une passe intérieure, ou pour être à la conclusion d’une contre-attaque, et en fin de match, c’est lui qui va faire la différence. D’abord sur ce rebond offensif qu’il remet dedans, puis sur ce panier casse-croûte au buzzer des 24 secondes.

Le Hawk le plus régulier

Mais ce que retient Clint Capela, c’est l’apport du banc avec les deux anciens Clippers, Danilo Gallinari et Lou Williams, qui compilent 40 points.

« C’est comme ça qu’on bâti une grande équipe. C’est quand les joueurs du banc savent ce qu’ils ont à faire quand ils entrent sur le terrain » explique le Suisse, auteur de 24 points, 18 rebonds et 2 contres.

C’est comme ça que l’équipe se retrouve désormais 4e à l’Est, et après le « road trip » à l’Ouest, le plus dur semble passé. « Revenir à la maison sur deux victoires de suite, c’était bien, et on a des joueurs qui reviennent. Dans nos têtes, on est très bien » poursuit-il. « C’est vraiment bon signe, surtout pour une équipe comme nous. »