Stephen Curry de plus en plus frustré alors que les défaites s’accumulent à Golden State

Après la déroute totale face à Toronto, les Warriors se sont à nouveau inclinés hier soir à Atlanta, et ce malgré 37 points de Stephen Curry. C’est leur 7e défaite sur leurs 8 derniers matchs, et Golden State est désormais au plus mal avec 4 défaites sous les 50% de victoires au bilan global.

« C’est dur », souffle Stephen Curry sur ESPN. « Pour être honnête, on avait des attentes plus élevées cette saison. Et tous les gars veulent faire mieux. Quand ils jouent, ils veulent aller au-delà des attentes qu’on a placées en eux, pour le staff et pour eux-mêmes. Quand ça n’arrive pas, c’est frustrant. Mais j’espère que ça les pique, j’espère que c’est inconfortable. J’espère que ça les motive à continuer à bosser, à se remettre en question pour progresser. J’espère que personne n’est satisfait d’être dans le ventre mou du classement. »

Actuellement à la 10e place de la conférence Ouest, juste devant les Pélicans et les Kings, les Warriors sont clairement dans une mauvaise passe et la fin de match ratée face aux Hawks ne va pas aider.

« On ne peut pas jouer comme on l’a fait sur ces dernières semaines et s’attendre à ce que les choses changent. On doit faire les ajustements nécessaires. Car en ce moment, ça craint ! Perdre est affreux et il y a une horrible sensation dans les vestiaires. On n’a pas beaucoup de raisons de sourire. C’est un peu l’ambiance du moment. »

« On doit trouver un moyen de rendre ces vingt derniers matchs importants »

Commettant plus de fautes (26) que de passes décisives (25), les Warriors ne sont plus que l’ombre de l’équipe dominante qui régnait sur la NBA ces dernières saisons.

Comme Cendrillon qui voit son carrosse se transformer en citrouille, Stephen Curry a du mal à accepter la régression de son équipe ces deux dernières saisons, surtout quand lui tourne à 29 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne, ses meilleures stats depuis sa dernière saison de MVP en 2015/16.

« Ce qui est difficile, c’est d’essayer de trouver des solutions pour progresser et gagner. La situation est ce qu’elle est. On a beaucoup de choses sur lesquelles progresser et il y a un défi qu’on doit relever. C’est inconfortable en ce moment, c’est frustrant pour tout le monde mais ça va nous tester car on doit trouver un moyen de rendre ces vingt derniers matchs importants. C’est frustrant, c’est sûr mais j’espère que tout le monde dans le vestiaire déteste suffisamment perdre pour s’en servir de motivation afin de rester soudé et trouver des solutions. »

Avec un banc qui ne pèse pas, des joueurs qui répètent les mêmes erreurs match après match, et une ambiance morose, les Warriors traversent une période difficile. Reste à savoir si elle est insurmontable…