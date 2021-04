Coachs du mois : une première pour Monty Williams

Le travail effectué par Monty Williams depuis son arrivée aux Suns la saison dernière a été remarquable, et ce trophée de coach du mois de la conférence Ouest vient saluer le parcours plus que réussi de son équipe depuis le début de saison. Sur le mois de mars, Phoenix a aligné 11 victoires en 14 matchs et a ainsi consolidé sa deuxième place derrière le Jazz.

À l’Est, Nate McMillan a dominé la concurrence avec sa prise de pouvoir entamée par huit victoires consécutives avec Atlanta. Avec un bilan de 9 succès en 13 matchs sur le mois de mars, les Hawks ont complètement changé le cours de leur saison et peuvent prétendre à la quatrième place sur ce mois et demi restant de compétition.

C’est la septième fois en carrière que Nate McMillan, ancien coach de Seattle (2001-2005), de Portland (2006-2012) et d’Indiana, est élu coach du mois.