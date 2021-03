Malgré la gêne, Stephen Curry reste absolument indispensable aux Warriors

En grosse difficulté depuis la blessure de leur meneur de jeu face aux Rockets il y 15 jours, les Warriors enregistraient le retour de leur homme providentiel contre les Bulls hier soir.

Et lors ce match, Stephen Curry a prouvé qu’il restait indispensable au bon fonctionnement de Golden State puisqu’après une victoire pour quatre défaites durant son absence, les Warriors ont retrouvé le goût de la victoire.

Avec une performance de choix à 32 points, 6 passes et 5 rebonds, Stephen Curry a retrouvé son rôle de dynamiteur principal qui facilite la vie de ses coéquipiers. « Sa présence sur le parquet change absolument tout. Le jeu devient beaucoup plus facile pour ses coéquipiers autour de lui donc ça nous offre différentes possibilités. J’ai trouvé que chaque joueur avait très bien joué ce soir » souligne Steve Kerr .

Une blessure toujours présente

Blessé au coccyx suite à une chute face aux Rockets qui l’a tenu éloigné durant deux semaines, le double MVP a affirmé qu’il ressentait toujours une petite douleur lors de ce match. « Je savais que ça allait susciter des questions. Ce n’était pas marrant mais ça l’a fait. J’ai été capable de rester chaud et de gérer la douleur afin de jouer donc ce sera quelque chose qu’il faudra surveiller à l’avenir mais ça continuera à aller mieux avec le temps. »

Désormais, Stephen Curry doit apprendre à gérer cette douleur pour les prochaines échéances qui s’annoncent puisque le temps presse pour les Warriors, qui se trouvent à la 10e place de la conférence Ouest avec des poursuivants, à l’image des Kings ou des Pelicans, qui enchainent les victoires.

Étant l’arme principale des Warriors, le natif de l’Ohio se retrouve ciblé par les défenses adverses qui lui réservent un combat physique à chaque match. « Je dois juste gérer la douleur, c’est tout. J’essaye de faire abstraction de ça et de me concentrer sur le match. Les coups que j’ai pris étaient probablement réglementaires. J’ai essayé de me préparer à ça. J’essaye de ne pas faire des mouvements contre nature afin d’éviter la douleur. Je voulais revenir donc je dois gérer avec la douleur. »

Un retour qui soulage ses coéquipiers, dont Kent Bazemore, qui a tenu à féliciter son meneur après le match.

« Steph a produit une incroyable performance avec ses 32 points, 5 rebonds et ses 6 passes. Je ne pense pas que les gens se rendent bien compte de ce qu’il fait après avoir manqué une saison entière. Vous voyez certains joueurs se faire une entorse à la cheville, manquer cinq matchs et revenir comme s’ils ne savaient plus jouer au basket. Il a manqué 65 matchs l’année dernière, en plus des problèmes liés à la pandémie, et revenir à ce niveau en dit beaucoup sur lui. Le voir sur le parquet ce soir voulait dire également beaucoup pour nous. Nous nous devons de tout donner pour lui et de continuer d’aller de l’avant. »

Avec un petit « road trip » de trois matchs sur la côte Est (Miami, Toronto puis Atlanta), les Warriors vont devoir faire corps autour de leur maestro pour ne pas se laisser distancer dans la course aux playoffs.