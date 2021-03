Après sa chute en tribunes, Stephen Curry pourrait manquer le prochain match

La scène n’aurait vraisemblablement pas eu lieu en présence du public. À la fin du troisième quart-temps du match sur le parquet des Rockets, Stephen Curry a manqué sa 9e tentative derrière l’arc. Mais pris dans l’élan de son tir, il a fini sur les fesses sur un support métallique à proximité du banc des Rockets.

Grimaçant sur le moment, le meneur des Warriors a dû quitter prématurément ses partenaires, sans revenir dans la dernière période. Auteur de 18 points (7/18), 8 passes et 5 passes dans la victoire, il souffre d’une contusion au coccyx. Steve Kerr ne cache avoir eu quelques sueurs froides en le voyant à terre.

« Je ne l’ai pas vu au départ et puis le buzzer a retenti, j’ai vu que tout le monde cherchait à voir ce qu’il se passait. Ça faisait peur. Il m’a dit après coup qu’il avait commencé à reculer et que, en temps normal, il aurait dû tomber sur les supporters assis au bord du terrain, mais il n’y avait personne évidemment. Il a poursuivi sa course et est tombé sur le coccyx. »

Malgré la chute, le coach rapporte que Stephen Curry ne s’attend pas être trop longtemps sur la touche et pense retrouver ses forces la semaine prochaine.

« Ça va l’agacer pour les prochains jours », note Steve Kerr qui n’a pas confirmé de potentielle absence pour une semaine. Il ne sait pas encore s’il pourra l’aligner au prochain match des Warriors, vendredi à Memphis.