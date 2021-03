Stephen Curry redonne le sourire aux Warriors

Les Warriors ont mis fin à quatre défaites de suite grâce à Stephen Curry et son impact sur ses coéquipiers, en particulier sur le duo Andrew Wiggins – Kelly Oubre Jr, auteur de 39 points et sur James Wiseman. Nikola Vucevic (21 points, 9 rebonds, 6 passes) s’est montré à son avantage mais les contre-performances de Zach LaVine (12 points, 4/16 aux tirs) et de la défense des Bulls n’ont donné aucune chance à Chicago.

Nikola Vucevic s’amuse dans la défense de Golden State

Le retour de Stephen Curry remet tout de suite les Warriors à l’endroit. Son activité permet à Draymond Green (11 points, 9 passes) d’enchainer les caviars et à James Wiseman (12 points, 4 contres) de briller sur pick & roll. Ils ont toutefois du mal à arrêter les Bulls et en particulier Nikola Vucevic. Les neuf points du pivot All-Star permettent même à Chicago de prendre cinq points d’avance (24-19). Sept points de suite de Curry réveillent cependant Golden State. Bien épaulé par Andrew Wiggins, ils terminent le quart-temps sur un 15-5 (34-29).

Il faut attendre les premières minutes de la deuxième période pour voir Zach LaVine marquer ses premiers points. Il trouve également Lauri Markkanen deux fois et Chicago reprend la tête (37-36). Les deux équipes se rendent alors coup pour coup avant le retour de Stephen Curry et de Draymond Green d’un côté et de Nikola Vucevic de l’autre (45-45).

Vucevic continue son travail de sape dans la raquette mais c’est l’adresse de loin de Golden State qui fait la différence. Curry, évidemment, mais surtout un 5 sur 5 du duo Wiggins – Green, dont un tir du logo du second nommé donnent cinq points d’avance aux Warriors (65-60). À la pause, les deux équipes sont au dessus des 50% de réussite aux tirs et comptent 20 et 22 passes décisives. Du beau et bon basket !

Stephen Curry tape du poing sur la table

Malgré un bon passage de Patrick Williams (14 points, 6 rebonds, 4 passes) , les Bulls n’arrivent jamais à reprendre l’avantage. Leur 7 balles perdues dans le quart-temps y sont pour beaucoup, tout comme un coup de chaud de Stephen Curry. Le double MVP marque 14 points de suite en cinq minutes et permet à son équipe de finir le troisième quart-temps sur un 16-7 pour prendre onze longueurs d’avance (96-85).

Cette fois-ci, Zach LaVine, muselé par la tenaille Oubre Jr – Wiggins, ne parvient pas à relancer son équipe. Au contraire, c’est le trio Oubre Jr – Poole – Wiggins qui enfonce le clou pour mettre les Warriors à +18 (111-93). Steve Kerr peut alors se permettre d’ouvrir son banc et de faire souffler Stephen Curry qui, malgré sa performance, semble toujours souffrir de sa chute sur le coccyx.