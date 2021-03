Le MVP de la nuit : De’Aaron Fox sort du bois

De’Aaron Fox a donc réalisé la troisième meilleure performance offensive de sa saison en dépassant pour la dixième fois la barre des 30 points.

Sur cet exercice 2020-2021, De’Aaron Fox ressemble de plus en plus au De’Angelo Russell de sa dernière année à Brooklyn. Un meneur scoreur, gaucher, maître dans l’art du tir à mi-distance, et tueur dans sa capacité à tirer profit des erreurs de la défense adverse pour la sanctionner.

L’année de la maturité

Injouable en un-contre-un, il fait aussi gagner des matchs, comme ça a été le cas cette nuit face à des Hawks pas faciles à manœuvrer ces derniers temps. Cette saison, De’Aaron Fox est clairement en train de franchir un cap.

« Je n’ai fait que jouer mon jeu, regarder comment ils défendaient sur moi sur « pick-and-roll », ou quand j’avais le ballon en main. J’essaie juste de continuer à grandir en tant que joueur et être plus efficace dans ce que je fais tout en aidant mon équipe a gagné », a souligné le meneur qui a pu compter sur Tyrese Haliburton et Richaun Holmes dans le « money-time » pour finir le boulot.

Désormais dans le Top 20 des meilleurs scoreurs de la ligue, De’Aaron Fox, auteur de 37 points, dont 15 dans le premier quart-temps, à 13/20 au tir, 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, pourrait continuer à grimper dans la hiérarchie s’il continue sur sa lancée d’ici la fin de saison.

« On a l’impression qu’il maitrise de mieux en mieux le jeu. On est clairement une meilleure équipe quand il joue comme ça. Il est vraiment en train de trouver son niveau de confort et parvient à trouver ses spots, à son rythme », a souligné son coach, Luke Walton.

« Sky’s the limit » pour De’Aaron Fox comme on dit outre-Atlantique ! Et il aura désormais Delon Wright pour l’épauler, et se concentrer encore davantage sur le scoring.