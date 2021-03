Le MVP de la nuit | Luka Doncic, technique et adroit

Revenu en méforme physique pour le début de campagne, Luka Doncic était agacé et frustré avec les arbitres, et il ne tournait qu’à 29.4% à 3-points jusqu’à fin janvier. Depuis, ça va beaucoup puisqu’il est à 43.4% de réussite de loin sur les mois de février et mars, en prenant pourtant un peu plus de tirs extérieurs…

La grosse déculottée infligée à Portland, en guise de revanche, en est la meilleure illustration, avec ce superbe 8/9 à 3-points pour le Slovène, qui conclut la partie avec 37 points (13/19 au tir), 7 rebonds et 4 passes en 30 minutes.

Mais le Slovène ne s’est pas contenté d’enchaîner les stepbacks de loin. Il a aussi fait travailler ses adversaires poste bas, usant de sa technique pour écœurer Damian Lillard, Robert Covington ou encore Gary Trent Jr, qui n’ont pas offert beaucoup de résistance, et n’ont pu qu’admirer la « masterclass » du leader texan.