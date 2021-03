Les Mavs mettent une grosse fessée à Portland

Pour leur deuxième confrontation en trois jours, les Blazers, toujours à domicile, commencent bien. CJ McCollum hérite de deux layups faciles au terme de systèmes bien exécutés. Mais le duel à distance des All-Stars se met rapidement en place avec Damian Lillard d’un côté et Luka Doncic de l’autre.

À coups de tirs à 3-points, ou à 2-points à reculons, les deux hommes atteignent 11 et 12 points, respectivement, à la fin du premier quart. Damian Lillard n’est justement pas encore réglé à 3-points, à 0/4, et il va donc chercher ses points au layup. Dallas est un poil en retard (30-27).

Mais Luka Doncic reste sur le même rythme en deuxième quart. Il fait mouche de loin et il fait encore plus mal au poste bas, usant et abusant Lillard, Trent Jr. ou n’importe quel autre défenseur des Blazers. Josh Richardson fait lui un 3/3 dans la période et Dallas est repassé devant.

Derrick Jones Jr. décolle bien pour une claquette dunk impressionnante, mais Portland n’arrive pas à tenir les Mavs d’un Doncic métronomique, lancés sur un 20-6. Après ses 12 points en premier quart, il en ajoute 12 en deuxième et arrive donc à la pause à 24 unités, avec un avantage de 11 points au tableau d’affichage (65-54).

Luka Doncic impérial à 3-points!

La mi-temps ne vient pas refroidir la main chaude du Slovène qui rallume la mèche sans tarder, pour son 5e 3-points du match, en 5 tentatives. Il en aligne un 6e toujours plus compliqué, face à Jones Jr. Pendant ce temps-là, les Mavs s’envolent au score avec 30 points d’avance. Lillard s’envole lui au dunk mais Doncic rentre son 8e tir à 3-points (sur 8) !

À vrai dire, toute l’équipe de Dallas est au diapason derrière l’arc, avec un 9/16 sur la période et Kristpas Porzingis puis Maxi Kleber qui enfoncent le clou en fin de troisième quart. En face, Portland a craqué à 6/22 aux tirs et un écart qui est à 34 avant le dernier quart (103-69).

Autant dire que la messe est dite au Moda Center ! Le dernier quart-temps est une formalité pour la troupe de Rick Carlisle qui déroule. Dwight Powell nous gratifie tout de même de deux jolis alley-oops tandis qu’en face, c’est Nassir Little (14 points) qui profite à fond de ses minutes.

Les Mavericks s’imposent logiquement, et largement, pour prendre leur revanche de l’autre soir (132-92). Portland finit à un vilain 9/41 à 3-points, ce qui brise une série de 54 matchs consécutifs à 10 ou plus… Luka Doncic n’a pas eu ce problème hier avec 37 points en 29 minutes seulement, dont 8/9 à 3-points !