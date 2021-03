Monte Morris représentera le Nigeria aux Jeux Olympiques de Tokyo

En décembre dernier, le sélectionneur Mike Brown dévoilait ses grandes ambitions pour le Nigeria, évoquant notamment ses envies de médailles lors des prochaines compétitions internationales. Quelques mois plus tard, le roster de l’assistant des Warriors prend forme.

The Athletic nous apprend ainsi que Monte Morris s’est engagé à représenter la sélection nigériane aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une décision à laquelle a vraisemblablement contribué Jordi Fernandez, assistant-coach à Denver et bras droit de Mike Brown sur le banc des « D’Tigers », 22e au classement FIBA.

Le meneur des Nuggets, qui tourne à 10.4 points, 2.2 rebonds et 3.4 passes de moyenne cette saison, est en tout cas un renfort de choix pour le Nigeria, pays où le basket ne cesse de se développer. En témoigne la présence de trois joueurs nigérians à la dernière Draft : Precious Achiuwa (Heat), Udoka Azubuike (Jazz) et Jordan Nwora (Bucks).

Un seul naturalisé possible : la place déjà attribuée ?

Compte tenu du règlement FIBA, qui n’autorise qu’un seul joueur naturalisé par sélection, l’annonce de la présence de Monte Morris aux prochains Jeux Olympiques devrait mettre fin aux espoirs de compétition internationale de certains joueurs. Surtout ceux n’évoluant pas à la mène, poste où les besoins des « D’Tigers » sont les plus criants.

C’est notamment le cas de Jahlil Okafor, naturalisé l’année dernière en vue des J.O. de Tokyo, finalement reportés pour cause de crise sanitaire. Même chose pour Spencer Dinwiddie, capable d’occuper le poste de meneur mais sur la touche pour toute la saison, en raison de sa rupture d’un ligament croisé contractée en décembre dernier. Le joueur des Nets avait, lui aussi, entamé des démarches pour obtenir un passeport nigérian, en avril 2020.

À l’inverse, pour ce qui est des interrogations concernant Bam Adebayo et Victor Oladipo, dans le viseur de la fédération nigériane depuis plusieurs mois, c’est surtout l’annonce de la pré-sélection de Team USA qui devrait couper court aux rumeurs les entourant. Le pivot du Heat et l’arrière des Rockets figurent effectivement dans cette liste élargie annoncée par la fédération américaine et il est donc difficile de les imaginer se naturaliser pour rejoindre les rangs d’une autre sélection, plus modeste.

L’équipe surprise des prochains Jeux ?

Nation phare du continent africain depuis une bonne dizaine d’années maintenant, en compagnie de la Tunisie et de l’Angola, le Nigeria espère désormais concrétiser ses progrès continentaux en brillant sur la scène internationale. Les prochains Jeux Olympiques représentent, ainsi, une opportunité en or pour le faire.

Pour y parvenir, en plus de compter sur son joueur naturalisé (Monte Morris ?) et sur d’éventuels rookies (Precious Achiuwa ?), la sélection dirigée par Mike Brown pourra s’appuyer sur les joueurs déjà en place dans l’effectif. À savoir Al-Farouq Aminu (Magic), Josh Okogie (Wolves), Chimezie Metu (Kings), Ekpe Udoh (ex-NBAer, aujourd’hui en Chine) voire même Festus Ezeli (ex-Warriors), récemment apparu en G-League.

En clair, le Nigeria a de bonnes chances d’aligner un roster compétitif à Tokyo, entre les 23 juillet et 8 août prochains. Suffisant pour décrocher la première médaille olympique de son histoire ? Ou faire mieux que cette 10e place record, obtenue aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 ?