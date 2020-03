Les Jeux olympiques de Tokyo reportés à 2021

Initialement, le Comité international olympique s’était donné quatre semaines pour trouver une solution, mais face à la pression des fédérations mais aussi du gouvernement japonais, il vient d’annoncer le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Ils ne sont pas annulés puisqu’ils auront lieu en 2021 à des dates similaires.

« J’ai proposé de les reporter d’environ un an et le président du Comité international olympique (Thomas) Bach a accepté à 100 % », a déclaré Shinzo Abe, le premier ministre japonais devant les caméras de télévision. Selon lui, le but est de « garantir un environnement dans lequel les athlètes peuvent se produire dans leurs meilleures conditions, tout en assurant la sécurité pour le public. »

Cette décision, lourde de conséquences sur le plan économique, survient quelques jours après le report d’autres grandes compétitions internationales comme des Grand Prix de Formule 1, Roland-Garros ou l’Euro de football.