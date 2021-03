Revoilà Festus Ezeli !

On savait qu’il était suivi de près par Fabrice Gauthier, l’ostéopathe des Bleus et de nombreuses stars NBA, et après environ cinq ans de galère, Festus Ezeli est sur pied !

L’ancien champion NBA vient d’annoncer qu’il était rejoignait les Westchester Knicks, et il a pris la direction de la « bulle » d’Orlando pour disputer la suite de la saison de G-League.

Âgé de 31 ans, le Nigérian avait remporté le titre en 2015, et il avait participé au record en saison régulière des Warriors avec 73 victoires pour 9 défaites en 2016. Free agent après la perte du titre face aux Cavaliers, il avait ensuite rejoint les Blazers, mais malheureusement, son genou gauche avait gonflé, lui faisant enchaîner les opérations. Finalement, Portland le coupe en 2017, et on ne l’avait plus revu en NBA depuis cette date.

« J’ai discuté avec différents coaches et GM dont je suis proche, et bien sûr avec des gens à Golden State, et tout le monde est intéressé » avait-il expliqué en février. « Ce que je peux apporter sur un terrain intéresse beaucoup d’équipes. C’est un défi pour moi et mon agent de trouver quelque chose, mais une solution va bientôt arriver. »

Et ce sera donc en G-League pour l’instant.