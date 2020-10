Le Nigeria aimerait intégrer Bam Adebayo à son équipe nationale

Bam Adebayo va-t-il coiffer au poteau Spencer Dinwiddie, qui avait lui-même barré la route à Jahlil Okafor ? La réponse attendra encore, mais le Nigeria a de l’ambition pour son équipe nationale, dirigée rappelons-le par Mike Brown, l’assistant coach des Warriors, pour les Jeux olympiques de Tokyo.

ESPN nous apprend que les dirigeants de la fédération nationale du Nigeria aimeraient attirer l’intérieur du Heat, en profitant du fait que Bam Adebayo n’a pas encore disputé de compétition internationale avec Team USA.

« Avoir Bam dans notre sélection nationale est une possibilité que l’on explore pour les Jeux olympiques mais pour l’avenir aussi », a déclaré le président de la fédération, Musa Kida. « On est impressionné par ce qu’il a réalisé et ce qu’il pourrait réussir s’il rejoignait les D’Tigers et choisissait le Nigeria. »

Laissera-t-il une deuxième chance à Team USA ?

L’an passé, avant la Coupe du monde en Chine, il avait été coupé par Gregg Popovich et son staff. C’est d’ailleurs cette déception qui permet aux Nigérians de nourrir des espoirs car le All-Star aurait mal digéré cette mise à l’écart.

Est-ce vraiment possible ? Le joueur avait laissé la porte ouverte il y a quelques temps. « Mon père est nigérian, donc s’ils me le demandaient, j’y réfléchirais », avait-il dit.

Cela paraît difficile et pour deux raisons. La première, c’est que le règlement n’autorise qu’un seul naturalisé. Le Nigeria ne peut donc pas sélectionner Bam Adebayo, Spencer Dinwiddie et Jahlil Okafor en même temps. Et même si c’est finalement le premier qui devient la priorité du Nigeria, la concurrence avec Team USA demeure.

C’est la seconde difficulté. Certes, le pivot a été coupé l’an passé, mais depuis, il s’est imposé comme un All-Star, il a beaucoup progressé et ses performances en playoffs, surtout face à Boston, ont été remarquées. S’il souhaite retenter sa chance, sa place dans l’équipe américaine serait donc logique. Et c’est bien avec Team USA qu’il a le plus de chances de remporter des médailles dans les grandes compétitions.