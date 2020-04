Spencer Dinwiddie veut disputer les Jeux olympiques avec le Nigeria

Né à Los Angeles de parents américains, Spencer Dinwiddie a lancé une procédure de naturalisation pour obtenir un passeport nigérian. Selon The Athletic et ESPN, l’objectif du meneur des Nets est de disputer les Jeux olympiques 2021 avec le Nigeria, déjà qualifié pour la compétition.

Le joueur a confirmé l’information sur les réseaux sociaux, et si les démarches aboutissent, ce serait un renfort de choix pour la sélection nigériane qui possède déjà quelques NBAers avec Josh Okogie et Al-Farouq Aminu, mais aussi Ekpe Udoh et Chimezie Metu.

Le tout coaché par Mike Brown, assistant des Warriors, et ancien entraîneur des Cavaliers et des Lakers.

Non retenu dans la pré-sélection américaine, Spencer Dinwiddie a déjà porté le maillot US. C’était aux Universiades d’été 2013 à Kazan, une compétition non officielle.