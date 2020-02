Spencer Dinwiddie ne comprend pas son absence du All-Star Weekend

Avec 21.4 points et 6.5 passes de moyenne depuis le début de saison, et surtout un rôle déterminant en l’absence de Kyrie Irving pour maintenir les Nets à flot (27 points de moyenne en décembre), Spencer Dinwiddie avait de solides arguments pour grappiller une place pour le All-Star Game.

Mais la concurrence était telle qu’il n’a pas été sélectionné, comme d’autres joueurs, tels Zach LaVine et Bradley Beal. S’il est un peu déçu, le meneur/arrière de Brooklyn ne se faisait pas d’illusions.

« Il suffit de dire ça : j’ai remporté le Skills Challenge en 2018 et je n’ai pas été invité la saison suivante », rappelle-t-il au New York Post, encore amer. « Qu’est-ce que ça dit de la situation ? Avons-nous déjà vu un vainqueur de trophée ne pas être invité pour le défendre ? C’est assez dingue. Ils s’en fichent de moi. Je suis Spencer. Arrêtez vos plaisanteries. Je le dis : c’est un concours de popularité. »

Forcément défenseur de son groupe, Kenny Atkinson aurait non seulement souhaité voir Spencer Dinwiddie à Chicago le 16 février, mais aussi Kyrie Irving, bien que le meneur ait manqué beaucoup trop de rencontres.

« Je voulais vraiment y voir Spencer et même Kyrie, malgré ses 28 matches d’absence », souligne le coach des Nets. « On a vu à quel point quand Kyrie n’est pas là, il y a une véritable différence. De plus, c’est un joueur excitant. Tout comme Spencer. Franchement, je suis déçu qu’ils n’y soient pas. »

La franchise de Brooklyn, depuis son déménagement en 2012, n’a connu que trois joueurs sélectionnés pour le match des étoiles : Brook Lopez en 2013, Joe Johnson en 2014 et D’Angelo Russell en 2019. Avec le retour de Kevin Durant et un possible Kyrie Irving en pleine forme, ça pourrait rapidement changer la saison prochaine…