Bradley Beal ne digère pas sa non-sélection au All-Star Game

La liste est tombée peu avant la rencontre entre Washington et Charlotte et la non-sélection de Bradley Beal l’a visiblement motivé, l’arrière des Wizards ayant rendu 34 points, 9 rebonds et 9 passes dans la victoire des siens.

Invité à réagir dès la fin du match, Bradley Beal est apparu très remonté contre le choix des entraîneurs.

« Dégoûté »

« Je suis un peu dégoûté, » a-t-il ainsi lâché. « Je sais comment je suis, donc je m’y attendais un peu honnêtement. C’est un manque de respect, mais les vrais savent. Je vais simplement continuer à me battre. Et essayer de qualifier mon équipe en playoffs ». L’arrière a rapidement repris ses esprits, assurant qu’il jouait avant tout « pour Dieu, pas pour avoir l’approbation de qui que ce soit d’autre ».

« Je suis reconnaissant d’être là, de pouvoir jouer, d’être en bonne santé. Durant le All-Star Break, je vais prendre du bon temps, avec mes enfants, ma femme. Bravo à tous ceux qui y seront, ils le méritent vraiment. Tous ceux pour qui ce sera la première fois, profitez en. Jayson (Tatum) est mon frère, je suis heureux qu’il y soit… Mais je suis quand même en colère ».

Plébiscités par les joueurs

Son agent, Mark Bartelstein, est également monté au créneau, de façon beaucoup plus virulente, fustigeant l’attitude des coaches qui ont à ses yeux simplement privilégié le classement des équipes et pas le talent des joueurs.

« C’est du jamais vu, qu’un joueur réalisant la saison du calibre de Brad ne participe pas au All-Star Game, » a-t-il écrit. « Et je trouve que les coaches de la conférence Est ont envoyé un terrible message. Ils sont devenus des robots, pensant qu’ils ont simplement à récompenser les joueurs des équipes qui gagnent. L’idée du All-Star Game, c’est de récompenser les tout meilleurs joueurs et Brad a pris la décision de rester loyal à une franchise cet été, de rester patient et de prendre part à la reconstruction de celle-ci. Il aurait pu faire le choix d’être une girouette et simplement d’aller dans une équipe d’un plus haut niveau, ce qui lui aurait garanti une place au All-Star Game mais il n’a pas voulu faire ça. Il a voulu rester fidèle, et les coaches de la NBA l’ont utilisé contre lui ».

Mark Bartelstein a rappelé que les joueurs avaient placé Bradley Beal en deuxième position du backcourt à l’Est.

« Ce n’est pas un hasard si les joueurs ont voté pour lui. Les joueurs savent et ces coaches aussi, qu’en dehors de Giannis (Antetokounmpo), il n’y a personne dans la conférence Est qui est plus dur à contenir que Brad. C’est la réalité. Il est très difficile pour eux de trouver un plan de jeu pour le limiter ».