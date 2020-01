Washington – Charlotte : Bradley Beal lâche la bête

Il ne fallait pas énerver Bradley Beal ! Les Hornets ont fait les frais cette nuit de la colère de l’arrière de Washington, non sélectionné pour le All-Star Game, qui a offert à Washington sa 10e victoire de la saison à domicile (121-107).

Malgré les dunks de Ian Mahinmi et Thomas Bryant, c’est Charlotte qui fait la course en tête en premier quart-temps (26-33). Devonte Graham et Cody Zeller continuent de briller, offrant alors 10 longueurs d’avance à la franchise de Caroline du Nord sur un dunk avec la faute de son pivot (39-49).

Ish Smith sonne la révolte avec un drive renversant, suivi peu après par Bradley Beal, omniprésent jusque-là, qui déclenche la foudre de loin à deux reprises avant la mi-temps. Mais la paire Rozier-Washington permet à Charlotte de rentrer aux vestiaires en tête au score (55-60).

Washington retrouve son vrai visage après la pause

C’est finalement pas un 13-0 que les Wizards vont faire la différence, en fin de troisième quart-temps. Menés 69-74 après un floater de Devonte’ Graham, Ian Mahinmi montre d’abord la voie avec un gros dunk sur pick-and-roll. Troy Brown Jr enchaîne en transition tandis qu’Isaiah Thomas et Bradley Beal font à nouveau tomber la pluie de loin pour prendre un peu d’air (82-74).

L’écart est fait et la paire Smith-Bryant maintient Washington dans le droit chemin et après un nouveau lay-up du meneur sur un service de son pivot, c’est Davis Bertans, dans son exercice favori, qui offre 13 longueurs d’avance à son équipe en début de quatrième quart-temps (95-82). Ish Smith et Thomas Bryant continuent de faire des dégâts avant de passer le relais à Bradley Beal qui scelle déjà la fin du suspense avec deux lancers et un 3-points (119-102).

Les Wizards s’imposent dans la foulée 121-107. Bradley Beal échoue pour sa part à un cheveu du triple-double.