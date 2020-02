Déçu de ne pas être All-Star, Zach LaVine se tâte pour le concours de dunks

Le duel entre Brooklyn et Chicago vendredi soir mettait aux prises deux oubliés du All-Star Game : Kyrie Irving et Zach LaVine. Le premier nommé, qui a payé sa longue absence au moment du vote, a apporté une réponse cinglante avec 54 points en 32 minutes à 19/23 aux tirs ! Le second, auteur lui de 22 points à 8/17, aura plutôt répondu en conférence de presse après la rencontre, perdue par ses Bulls.

« Ça craint, tout le monde croit mériter sa place mais il n’y en a pas beaucoup » note-il sur ces images relayées par NBC Chicago. « Il y a pleins de gars qui le méritent. C’est comme ça. Je ne vais pas laisser tout ça m’affecter, je sais qui je suis. Je vais continuer à me battre pour qu’on aille en playoffs. » Neuvième à l’Est, ils n’ont que deux victoires de moins que le Magic : Chicago ne végète plus dans les bas-fonds de la ligue, et c’est un peu la même situation que Devin Booker à Phoenix. C’est ce qui le frustre encore plus.

« Je sais ce que je vaux sur le terrain » poursuit-il. « Je ne crois pas qu’il y ait douze joueurs ayant fait une meilleure saison que la mienne au sein de la conférence Est. Mais ce qui compte, ce sont les victoires. Le succès individuel dépend du succès collectif. Ça viendra et alors tout le monde sera content, les joueurs, les coachs, toute la ville, et c’est le plus important. »

La présence d’Aaron Gordon peut-elle le convaincre ?

Une ville de Chicago qui pourra patienter en profitant du All-Star Weekend qu’elle organise dans quelques jours, au cours duquel elle adorerait encourager son meilleur joueur lors du concours de dunks. Il expliquait début janvier qu’il visait le doublé avec le concours à 3-points, mais sa réponse se fait toujours attendre, alors que Dwight Howard, Derrick Jones Jr. et Aaron Gordon ont eux déjà dit oui.

« Évidemment, ça dépend de la fatigue et de ce que je peux faire de ce concours, quelle énergie que je peux donner. Je ne me suis pas entraîné du tout. Et je ne vais pas y aller tranquillement pour me faire battre. Je dois voir si je peux gagner. » La présence de son meilleur adversaire, Aaron Gordon, change-t-elle quelque chose ? « Un peu, il y a une compétition amicale » sourit-il. Tout le monde aimerait assister à un nouvel épisode de celle-ci.