Après le Canada en 2019, le Nigéria domine la Draft 2020

Hakeem Olajuwon et plus globalement tous les acteurs qui ont œuvré au développement du basket en Afrique depuis vingt ans doivent apprécier de voir la relève pointer le bout de son nez.

D’abord, il faut se souvenir qu’en 2019 le Canada avait battu un record avec six de ses représentants sélectionnés dans la Draft, dont Brandon Clarke et R.J. Barrett. Cette saison, pas de record, mais parmi les 13 joueurs étrangers de la Draft 2020, on recense deux nigérians choisis au premier tour, Precious Achiuwa (20e choix, direction Miami) et Udoka Azubuike (27e choix, détenu par Utah), et c’est une grande première !

Huit joueurs d’origine nigériane au total

A propos du Nigéria, terre natale des parents de Giannis Antetokounmpo, on compte aussi six joueurs nés au moins d’un parent nigérian, comme c’est le cas d’Isaac Okoro (5e choix, Cleveland), Onyeka Okongwu (6e choix, Atlanta), Zeke Nnaji (22e choix, Denver), Desmond Bane (30e, Memphis), Daniel Oturu (33e, Minnesota) et Jordan Nwora (45e, Milwaukee).

Parmi les autres « étrangers », on retrouve deux Français (Killian Hayes, 7e pick et Théo Maledon, 34e), deux Israéliens (Deni Avdija, 9e pick, Yam Madar, 47e), un Serbe Aleksej Pokusevsk (17e), un Australien (Josh Green, 18e), un Argentin (Leandro Bolmaro, 23e), un Tchèque Vit Krejci (37e), un Jamaïcain (Nick Richards, 42e), un Monténégrin (Marko Simonovic, 44e) et enfin un Italien, Nico Mannion qui possède la double nationalité (48e). En revanche, aucun Canadien cette année.

A la question de savoir si les joueurs étrangers, et notamment formés en Europe, ont été justement évalués par rapport à la hiérarchie US, seul le temps permettra d’y répondre, mais on rappellera que Killian Hayes est devenu le Français le plus haut drafté de l’histoire avec cette 7e place.