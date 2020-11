Pat Riley est très fier de sa dernière pioche, Precious Achiuwa

Bien inspirée ces dernières années lors de la Draft, avec Bam Adebayo en 2017 et Tyler Herro en 2019, la franchise de Miami aura-t-elle la main heureuse encore une fois cette année ? Réponse dans les prochains mois.

En attendant, avec ce 20e choix, Pat Riley et le Heat ont misé sur Precious Achiuwa. L’intérieur de Memphis (2m06, 95 kilos) est une boule d’énergie et de qualités athlétiques. Parfait donc pour se fondre dans le collectif des finalistes 2020 et dans leur fameuse culture.

« Je suis satisfait », annonce Pat Riley au Miami Herald. « On est satisfait de ce choix. On voulait un intérieur rapide, athlétique, qui pouvait courir, dribbler. Il est très explosif et on a été très impressionné. On pense que c’est un des joueurs les plus sous-estimés de cette Draft et, peut-être, le plus athlétique de cette cuvée. Il peut s’adapter à notre style, au système défensif d’Erik Spoelstra. Il peut défendre sur quatre postes. On l’avait dans notre viseur. On a eu la chance de pouvoir le drafter avec cette 20e position, on est impatient. »

« Je ne pense pas qu’il existe une meilleure équipe que nous pour faire progresser les joueurs »

La grande question, c’est bien évidemment de savoir si Precious Achiuwa (15.8 points, 10.8 rebonds et 1.9 contre de moyenne la saison passée) pourra peser dès les premières semaines de compétition. Et si ce n’est pas le cas, serait-ce injuste de le lui reprocher alors qu’il n’aura pas profité d’une Summer League pour entrer dans le bain ?

« Je ne pense pas que ce soit trop demander », assure Pat Riley. « Après, ces joueurs, ceux de la Draft, n’ont pas fait beaucoup de cinq-contre-cinq, donc ce sera dur pour eux. Mais Precious Achiuwa est en bonne condition physique. Et si on a faim, on peut être compétitif et être prêt. »

Pat Riley n’a pas assisté à l’essai effectué par Precious Achiuwa, il a donc seulement regardé des vidéos du joueur. Mais le dirigeant a visiblement décelé le « feu interne » qu’il recherche tant et qui avait permis au Heat de prendre, avec succès, Bam Adebayo il y a trois ans.

« Plusieurs choses m’ont frappé : sa vitesse, son physique, sa défense. Il peut aussi shooter de loin, comme Adebayo. On ne va pas le forcer à être celui qu’il n’est pas. Je ne pense pas qu’il existe une meilleure équipe que nous pour faire progresser les joueurs de manière si consciencieuse. »