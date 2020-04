Draft 2020 : Precious Achiuwa, un ailier-fort hyper actif

La suspension puis le retrait de James Wiseman lui ont grandement profité, et Precious Achiuwa a décidé de s’inscrire à la Draft après une belle saison de freshman. Plus âgé que la moyenne des « première année » puisqu’il aura 21 ans en septembre, le Nigérian a terminé la saison avec 15.8 pts, 10.8 rbds et 1.9 ct de moyenne. Des chiffres qui lui ont permis de remporter le trophée de Player Of The Year de l’AAC.

C’est un ailier-fort athlétique, puissant et rapide, très actif, qui pourrait se décaler au poste 3 en NBA s’il se dote d’un bon dribble et s’il parvient à créer son propre tir extérieur. Dans les « mock draft », il est annoncé entre les 10 et 15e places, et il pourrait se faire un nom comme spécialiste défensif aux côtés d’un pivot offensif.

Balle en main, cet ancien joueur de Montverde apparaît frustre, mais il n’hésite pas à remonter le ballon après avoir pris un rebond, ou s’écarter pour attaquer le cercle avec des dribbles croisés. Clairement, il ne maîtrise pas encore le jeu en un-contre-un, et il est plus efficace sur transition ou au rebond offensif. On a aussi noté qu’il avait une main gauche correcte, et qu’il pouvait se doter d’un tir extérieur correct. Un vrai « prospect », peut-être un peu âgé, mais dont la marge de progression est intéressante.