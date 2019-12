NCAA : James Wiseman quitte Memphis afin de se préparer pour la Draft

Trois petits matchs et puis s’en va. Annoncé comme le possible premier choix de la Draft 2020, James Wiseman n’aura donc disputé que trois rencontres (pour 19.7 points à 80%, 10.7 rebonds et 3 contres de moyenne) en NCAA.

Suspendu par le championnat universitaire jusqu’au 12 janvier suite à un prêt de 11 500 dollars de son coach actuel, Penny Hardaway, lorsqu’il était au lycée, le pivot (2m14, 112 kg) a finalement décidé de quitter les Tigers et de signer avec un agent pour se préparer à la Draft.

Un choix surprenant alors qu’il aurait quand même pu disputer les 15 derniers matchs de la saison, ainsi que la « March Madness », pour valider sa cote. Mais son profil va de toute façon faire saliver pas mal d’équipes…

Désormais, James Wiseman va donc se préparer dans son coin, en attendant le « Draft Combine » de Chicago et les workouts individuels avec les équipes.

Au grand dam de son coach, qui le connait depuis très longtemps et a essayé de le faire changer d’avis. En vain.