Dans un long portrait d’ESPN, Pat Riley et Erik Spoelstra reviennent sur l’arrivée et le développement de Bam Adebayo à Miami. 14e choix de la Draft 2017, l’intérieur est All-Star dès sa troisième saison, et le Heat ne tarit pas d’éloges concernant l’ancien joueur de Kentucky, qui colle tellement à la franchise.

« Il est Zo (Mourning). Il est UD (Udonis Haslem). Il est Dwyane (Wade) », explique ainsi Pat Riley. « Ils étaient des porte-étendards. Bam est comme ça. Il ne triche pas ».

Un « feu interne » que cherche Miami

À Miami, on est ainsi très attaché à une « culture », pas toujours simple à définir. C’est Erik Spoelstra qui en a donné la meilleure définition, en expliquant que le club mise sur le caractère des joueurs, un « feu interne », ce qui lui permet de dénicher des talents négligés ailleurs. « Ils ont trouvé la persévérance nécessaire pour réaliser leurs rêves lorsque les portes ont été fermées au début. Cette force morale interne est un talent en soi », confiait ainsi le coach. « C’est autant un talent qu’un joueur qui entre dans la ligue avec une détente phénoménale. »

C’est parce que Miami a vu ce « feu interne » chez Jimmy Butler que le club le voulait tant, et c’est également parce que Miami a vu la même chose chez Bam Adebayo que le Heat n’a pas hésité à mettre la main sur l’ancien Wildcat.

Car les scouts NBA avaient des doutes. À Kentucky, l’intérieur était dans un rôle limité par John Calipari (écrans, défense, pick-and-roll) et les équipes se demandaient s’il allait pouvoir apporter en attaque. Sa saison universitaire était correcte (13 points, 8 rebonds et 1.5 contre en 30 minutes) mais son profil de 4/5 non shooteur interrogeait.

Mais Bam Adebayo a séduit Miami lors de son workout pré-Draft. Ils lui ont d’abord demandé à quel pourcentage il pouvait shooter à 3-points dans les coins. Avec aplomb, il a répondu 60%. Et lorsqu’il a fallu le prouver, l’intérieur s’est exécuté, réussissant 31 des 50 tirs tentés, pour 62% de réussite.

Du « cran » pour haranguer Pat Riley et Erik Spoelstra…

Mais c’est surtout quand le club a tenté de le pousser dans ses retranchements que le « charme » a opéré. Car le Heat a tenté d’épuiser Bam Adebayo avec différents exercices (sprints entre deux paniers en tentant de contrer un tir, tests d’agilité, exercices sur le jeu de jambes…) pendant une heure. À la fin, les dirigeants de Miami ont finalement mis en place l’exercice qui les intéressait, en demandant à Bam Adebayo de « switcher » pour défendre sur des extérieurs, notamment Justin Jackson, sans être pris de vitesse.

C’est alors que l’intérieur s’est tourné en criant vers le staff du Heat, avec notamment Pat Riley et Erik Spoelstra, assis sur le côté du terrain, pour leur faire comprendre qu’ils n’avaient pas bien compris qui il était…

Bam Adebayo enchaîne les stops, hausse le niveau de « trashtalking », et Erik Spoelstra admet que le staff se demandait « si ce gars n’était pas fou ». Mais la folie et le travail, ce sont deux valeurs qu’on aime à Miami, et Juwan Howard comprend alors que Bam Adebayo colle parfaitement avec ce que recherche la franchise.

« Nos yeux se sont écarquillés », explique le coach de Michigan. « On s’est dit : ‘C’est un gars pour le Heat.’ Avoir les couilles de dire ça devant Pat Riley, de dire : « Vous n’allez pas me faire tomber ! », c’est un gars du Heat. »

« J’ai de la chance qu’ils aiment les gars qui ont du cran », reconnait tout de même Bam Adebayo.