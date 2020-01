Depuis toujours, Jimmy Butler incarne les valeurs du Heat : la folie et le travail

Jeune retraité, Dwyane Wade ne pouvait rêver mieux pour lui succéder, au Heat, que Jimmy Butler. Sortis tous les deux de Marquette, les deux sont devenus amis au fil des années, et quand Dwyane Wade a tiré sa révérence, il a réussi à convaincre Jimmy Butler de prendre sa suite, mais aussi Pat Riley de casser sa tirelire pour lui.

« Je pense que Jimmy est quelqu’un de très transparent et en discutant quelques fois avec lui au sujet de Miami, et en connaissant la culture de la franchise, je pense qu’il faisait partie des personnes qui sont des joueurs du Miami Heat » a-t-il expliqué lors d’une conférence téléphonique avec ESPN. « Sans savoir si ça allait se faire, j’ai toujours pensé que sa personnalité et sa folie seraient parfaites pour la folie de Pat Riley et d’Erik Spoelstra. »

Par « folie », Dwyane Wade évoque plutôt le côté « déjanté » et « prise de risques », et Jimmy Butler a réagi à cette forme de compliment. « Je pense que tout est basé sur la franchise, l’honnêteté, la volonté et le fait de se donner à fond. Quand on parle de ce qui me caractérise, on parle de Spo’, on parle de Coach Pat, c’est-à-dire des bases de tout ça : comment on se donne à fond dans le travail, comment on dit la vérité aux autres sans le prendre de manière personnelle. C’est ce qui me correspond, et j’aime ça. Ils sont toujours derrière mon dos, en permanence, à essayer de trouver des moyens pour que je m’améliore. Des moyens pour que je rende les autres meilleurs. Je suis heureux d’être dans cette culture, et j’ai de la chance. C’est un super groupe de joueurs. C’est une super franchise. Mais Wade a raison, c’est le type même de folie qui me correspond. »

« Disons que sa folie égale la notre »

Qu’en pense Erik Spoelstra, qu’on n’imaginait pas aussi « déjanté » ?

« On a toujours admiré Jimmy comme joueur, et comme l’a dit Dwyane, on avait le sentiment que ses valeurs correspondaient aux nôtres. Si vous voulez utiliser cet adjectif, disons que sa folie égale la nôtre. Les gens l’ont davantage dit pour nous que pour lui, et je pense que c’est un mariage de rêve. Il parle notre langue. Mais c’est une attitude normale pour nous. On estime que lorsqu’on perd ou qu’on joue mal, on s’attend à ce que tout le monde soit énervé de manière irrationnelle, même en saison régulière. C’est comme ça qu’on est lié, et c’est pour ça qu’il est parfait pour être le visage de la franchise à l’avenir. »

Pour le coach du Heat, Jimmy Butler est comme Dwyane Wade, un modèle à suivre pour tout un groupe. C’est un leader par l’exemple surtout pour un effectif aussi jeune. « Sa manière de jouer et d’être compétitif colle à de nombreux niveaux à ce qu’on veut faire pour aider nos jeunes à progresser et à gagner en confiance. Et puis il y a son talent et sa volonté car c’est quelqu’un de très généreux et d’altruiste. C’est sans doute l’une des choses les plus plaisantes que j’ai apprises de lui, c’est le fait qu’il souhaite que les autres s’épanouissent et qu’il a conscience qu’il faut regarder au loin. Les gars ont besoin d’être meilleurs et d’être différents en avril et mai. Pour que ce soit le cas, il doit faciliter les choses, et je pense que ça nous colle fantastiquement bien. »