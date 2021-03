Stats & Highlights | De’Aaron Fox tue les Wizards, la revanche des petits

Après quatre défaites de suite, les Cavaliers comme les Pistons ont enfin retrouvé le goût de la victoire. Les deux fois contre des équipes plus fortes mais malades, face à Boston et Toronto.

Les Kings, eux, avaient un duel équilibré à négocier dans la capitale et il a fallu attendre les dernières secondes pour en décider le vainqueur. Le sang-froid de De’Aaron Fox a dominé l’énergie de Russell Westbrook.

Detroit – Toronto : 116-112

Norman Powell est très en forme actuellement, mais l’arrière de Toronto n’est pas vraiment aidé. Les Raptors et les Pistons ont joué au chat et à la souris pendant presque 30 minutes et on pensait même que Toronto avait pris la main avec son 10-1 pour entamer la deuxième mi-temps.

Mais avec sa domination au rebond et grâce aussi à la maladresse de Pascal Siakam, Fred VanVleet et Kyle Lowry (7/37 au shoot à eux trois !), Detroit repasse devant. Les Raptors auront l’occasion de revenir mais Norman Powell (43 points) ne peut pas tout faire tout seul et Josh Jackson puis Jerami Grant tuent les espoirs des Canadiens.

Pistons / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 35 7/16 3/6 6/6 0 2 2 2 3 1 2 3 23 20 S. Bey 39 8/14 6/10 6/6 2 10 12 2 4 2 0 0 28 38 M. Plumlee 25 4/6 0/0 2/4 3 11 14 2 5 0 1 1 10 22 F. Jackson 31 3/7 0/3 1/1 2 0 2 0 4 1 2 0 7 4 D. Wright 38 7/12 0/3 4/4 2 8 10 8 3 2 5 0 18 28 S. Doumbouya 16 1/6 0/3 0/0 1 4 5 0 1 0 3 0 2 -1 I. Stewart 23 3/5 2/2 2/4 1 3 4 1 1 0 2 1 10 10 S. Lee 10 0/1 0/0 2/2 0 0 0 2 3 0 2 0 2 1 J. Jackson 24 5/8 1/2 5/5 2 3 5 6 6 2 3 0 16 23 Total 38/75 12/29 28/32 13 41 54 23 30 8 20 5 116 Raptors / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 30 3/11 0/3 7/10 1 4 5 3 3 0 2 1 13 9 C. Boucher 29 10/16 1/3 0/1 3 2 5 3 3 0 0 4 21 26 K. Lowry 36 2/13 0/7 4/4 2 4 6 15 5 3 4 0 8 17 N. Powell 38 14/18 8/12 7/9 1 2 3 0 4 0 2 0 43 38 F. VanVleet 32 2/13 1/7 7/8 0 1 1 4 3 3 1 0 12 7 Y. Watanabe 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 S. Johnson 11 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 A. Baynes 26 4/8 0/3 1/2 2 3 5 1 3 0 0 1 9 11 P. Watson 21 1/3 1/2 0/0 0 4 4 0 2 1 0 0 3 6 M. Thomas 12 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 Total 37/86 12/40 26/34 10 20 30 27 26 7 9 6 112

Washington – Sacramento : 119-121

Les Wizards, Bradley Beal en tête, ont été très maladroits à 3-pts (4/25) et c’est grâce à l’énergie de Russell Westbrook que les joueurs de Washington ont pu s’offrir un « money time » à suspense. Car les Kings avaient gardé le contrôle acquis en troisième quart-temps jusque dans les dernières secondes.

Puis, le meneur de jeu de Washington, tout seul, a passé un 6-0, pour égaliser à 119 partout avec 22 secondes à jouer. De’Aaron Fox joue la dernière possession et inscrit un panier à mi-distance sur la tête de Bradley Beal. Il reste 0.7 seconde à jouer, victoire Sacramento.

Wizards / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hachimura 38 7/15 0/3 3/3 1 8 9 0 4 2 1 0 17 19 A. Len 24 5/7 0/0 3/3 4 8 12 3 4 0 2 0 13 24 R. Westbrook 39 8/19 1/3 9/12 1 13 14 10 3 1 6 0 26 31 B. Beal 36 12/20 0/5 5/6 0 6 6 5 1 0 4 0 29 27 G. Mathews 15 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 D. Bertans 23 2/9 2/8 0/0 1 1 2 2 3 0 0 0 6 3 D. Avdija 18 3/5 0/2 0/0 0 2 2 1 2 0 1 1 6 7 R. Lopez 22 4/8 1/1 1/2 3 0 3 0 2 0 0 1 10 9 R. Neto 27 5/10 0/3 2/2 0 3 3 4 3 2 1 0 12 15 Total 46/94 4/25 23/28 10 42 52 25 25 5 15 2 119 Kings / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval H. Barnes 36 6/12 1/4 5/6 2 6 8 5 0 1 0 0 18 25 R. Holmes 27 8/13 0/0 2/2 0 7 7 0 6 0 0 2 18 22 D. Fox 36 8/21 1/6 11/13 0 1 1 7 5 5 3 0 28 23 T. Haliburton 33 5/12 3/6 4/5 1 1 2 4 2 0 1 0 17 14 B. Hield 31 4/13 3/9 5/5 1 4 5 3 4 1 2 0 16 14 N. Bjelica 15 0/5 0/4 0/0 1 5 6 2 2 0 0 0 0 3 H. Whiteside 20 3/6 0/0 0/2 1 5 6 0 5 0 2 2 6 7 C. Joseph 25 5/8 2/3 0/0 0 2 2 2 1 3 0 0 12 16 J. James 19 2/3 0/1 2/2 0 1 1 2 1 0 0 0 6 8 Total 41/93 10/33 29/35 6 32 38 25 26 10 8 4 121

Cleveland – Boston : 117-110

Les Celtics n’ont mené qu’une fois : à 2-0. Ensuite, Cleveland a fait la course en tête toute la partie. Les joueurs de Brad Stevens n’ont jamais vraiment lâché, surtout en dernier quart-temps où, avec Jayson Tatum et Jaylen Brown, ils ont espéré l’emporter.

Mais un autre duo a fait la différence dans ces instants chauds. Collin Sexton et Darius Garland (54 points à eux deux) ont enchaîné les paniers importants dans le dernier acte. Les Cavaliers n’ont ensuite pas tremblé sur la ligne des lancers-francs pour valider ce succès qui met fin à une série de quatre défaites.