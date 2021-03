Les Nuggets donnent une leçon aux Hornets

En déplacement dans les Rocheuses, les Hornets démarrent fort avec une interception conclue d’un dunk par Gordon Hayward. Terry Rozier est lui aussi saignant à 3-points, et saignant tout court avec 10 points dès le premier quart. Charlotte démarre tout simplement sur un 15-6.

Les Nuggets reviennent rapidement au score grâce à Will Barton, et une superbe passe de Jamal Murray pour le dunk de Nikola Jokic. Miles Bridges nous gratifie d’un gros dunk en sortie de banc mais les Hornets manquent globalement d’adresse, à 3/12 à 3-points par exemple. Denver remporte la période d’un petit point (26-25).

Et les Nuggets accélèrent en deuxième quart. Ils placent un 10-3 d’entrée pour faire l’écart. PJ Dozier et LaMelo Ball se livrent à un court duel à distance avec un dunk et un 3-points du rookie qui se met en chauffe. Charlotte recolle momentanément, mais Barton et Porter Jr. relancent les Nuggets.

Le jeu de passes de Denver est un plaisir sur cette fin de première mi-temps. Nikola Jokic refuse un layup pour délivrer le caviar à Barton et Murray rentre lui un 3-points au terme d’un superbe mouvement collectif et le ballon qui navigue d’un côté à l’autre. Les Nuggets ont pris l’avantage à la pause (57-45).

Michael Porter Jr. nous fait une Curry !

Denver reprend l’action par un 8-0 au retour des vestiaires et ça fait ainsi +20 pour les locaux : 65-45. Les Nuggets s’amusent avec Murray qui envoie Porter Jr. au alley-oop et Murray qui s’envoie en l’air à son tour pour un gros dunk à une main. Jokic relaie une passe volleyée pour Millsap qui conclut.

Tout roule pour Denver, surtout avec Porter Jr. qui fait le travail au rebond défensif. Murray se met en lumière à 3-points avec un 3/5 quasiment coup sur coup. Facu Campazzo délivre également une super passe pour Jokic dans le trafic. Charlotte coule à pic, écrasée 38-22 en 3e quart-temps et larguée (95-67) avant le dernier quart.

Miles Bridges assène un coup de hache sur un « tomahawk » dunk par-dessus Jokic mais les Hornets sont débordés par leur adversaire du soir alors que ledit Jokic est à nouveau en triple-double à 12 points, 10 rebonds, 10 passes. Campazzo va piquer un ballon et il sert Porter Jr. idéalement pour un dunk à une main très aérien.

L’affaire est entendue entre Nuggets et Hornets et les deux coachs ouvrent largement leur banc pour finir la partie. Michael Porter Jr. nous fait une Stephen Curry avec un 3-points qui rentre alors que l’ailier est déjà reparti en défense (après une volte pour le style). MPJ est l’homme du match pour Denver à 28 points et 13 rebonds, alors que Facundo Campazzo atteint les 10 passes en sortie de banc (129-104).