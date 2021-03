Pacers – Nets : James Harden est un monstre !

Caris LeVert n’a cessé de répéter que le transfert à Indiana lui a sauvé la vie, et ce soir, il retrouve l’équipe qui lui a permis de se faire un nom en NBA. Kevin Durant et Kyrie Irving ne sont pas là pour aider James Harden, mais peu importe, les Pacers souffrent déjà face au MVP 2018 et meilleur joueur du mois de février. Comme souvent depuis son arrivée aux Nets, il laisse le jeu venir à lui et comme souvent ses choix sont très bons et Brooklyn mène (18-17).

Steve Nash décide de responsabiliser son banc et il sort son homme à tout faire. Le contraste est terrible : sans James Harden, Brooklyn n’y arrive pas. Offensivement, il n’y a plus de mouvement et défensivement ils ne sont pas en capacité de lutter. L’intelligence de Sabonis, la faculté de Brogdon à jouer sur des situations de pick-and-roll et l’agressivité de LeVert font la différence. Sur son banc, Nash est scotché : son équipe vient d’encaisser un 23-7 sans montrer le moindre signe de rébellion (40-25).

L’efficacité du banc des Pacers

À l’inverse de celui des Nets, le banc des Pacers est une vraie force. Fer de lance de son équipe avec la pression défensive qu’il impose sur les remontées de balle, T.J McConnell dicte le tempo de ce match. À ses côtés, Edmond Sumner, Doug McDermott et Goga Bitadze montrent aussi de belles choses et ils maintiennent l’écart (43-27).

De retour sur le terrain, James Harden remet de l’ordre dans la maison. Comme très souvent, il monopolise le ballon et sa vista sur pick-and-roll est juste extraordinaire. Après DeAndre Jordan, c’est Nicolas Claxton qui profite des offrandes. Petit à petit, les Nets reviennent dans ce match. Sans être flamboyants défensivement, ils arrivent à contenir Domantas Sabonis qui domine moins dans la raquette (47-38).

Après avoir fait briller Claxton dans les airs ou permis à Jeff Green de se retrouver seul à 3-points, James Harden prend le jeu à son compte en cette fin de quart-temps. Son habituel stepback à 3-points pour terminer la première mi-temps est tout simplement magique. À lui tout seul, il a relancé les Nets dans ce match (61-58).

Après Domantas Sabonis en première mi-temps, c’est Malcolm Brogdon qui s’occupe de l’attaque des Pacers. Rapide et puissant, l’ancien rookie de l’année pose des soucis à James Harden qui manque de soutien pour le contenir. Le meneur d’Indiana enchaîne les bons choix en attaque. Sa qualité de passe lui permet de trouver des coéquipiers ouverts mais il est aussi capable de scorer lui-même (72-66).

James Harden prend le match à son compte

Brooklyn doit vite trouver des solutions, et sans surprise, James Harden a la clé. Il commence par mettre en confiance ses coéquipiers afin que la défense ne se focalise pas que sur lui. Puis, c’est à son tour de faire la différence. Tous ses coéquipiers se mettent au diapason. Les tirs à 3-points de Joe Harris et la justesse permanente de Jeff Green donnent confiance aux Nets qui terminent fort ce troisième acte (91-88).

En difficulté face au cercle, Domantas Sabonis continue de régaler ses coéquipiers, et les deux équipes se rendent coup pour coup (100-98). Sans les deux autres membres du « Big Three », James Harden prend ses responsabilités et il va cumuler 14 points, 6 rebonds et 4 passes dans le dernier quart-temps !

Les efforts de Caris LeVert pour tenter de faire plier son ancienne équipe sont à souligner mais c’est insuffisant face à un tel joueur. Harden envoie Claxton dunker puis c’est lui qui termine le travail sur la ligne des lancers à la suite d’une énième faute provoquée. Indiana craque au plus mauvais moment et doit logiquement s’incliner (124-115). James Harden signe son 11e triple-double de la saison, et voilà Brooklyn à la hauteur des Sixers !