Les Spurs mettent K.O. les Bulls en quatre minutes !

Pour Zach LaVine, pas de doute possible, les Spurs possèdent la meilleure défense de la NBA. Notamment par leur capacité à couvrir tout le terrain et à faire peu de fautes. Pourtant, ce sont les Bulls qui avaient pris le meilleur départ, et notamment grâce à leur joueur vedette. Sur contre-attaque pour le windmill, à mi-distance ou en pénétration, l’arrière All-Star fait la différence, et il donne carrément 23 points d’avance à Chicago (58-35). Il reste une minute à jouer en première mi-temps, et San Antonio est en panne sèche.

On pense que San Antonio va se réveiller, et Gregg Popovich mise sur une défense tout terrain. A la fois pour combler l’écart, mais aussi pour motiver et relancer ses joueurs. Mais c’est toujours la panne sèche en attaque. Les 3-points tapent le cercle, et seuls Jakob Poeltl avec son petit hook shoot et Lonnie Walker IV parviennent à trouver la cible. En face, les Bulls ne sont pas exceptionnels, mais Thaddeus Young redonne 18 points d’avance (68-50) sur un caviar de Pat Williams. San Antonio a besoin d’un déclic, et c’est au début du 4e quart-temps qu’il survient enfin.

Un 32-7 en neuf minutes !

Menés de 13 points, les Spurs signent un 12-0, et c’est même un 15-0 à cheval sur les deux quart-temps ! C’est le duo Mills-Johnson qui assure à la marque, tandis que Dejounte Murray se charge de casser le premier rideau. En trois minutes, les Spurs sont revenus à -1 (80-79). Temps-mort pour Billy Donovan qui décide grandir son cinq avec la paire Williams-Markkanen. Le Finlandais lui donne raison avec ce 3-points dans l’axe pour signer un 7-0. Les Bulls respirent à nouveau (89-81). Il reste sept minutes à jouer.

Et là, le gros trou noir… Chicago craque complètement, à l’image de cet oubli au rebond qui permet à Rudy Gay de marquer après son tir manqué. Murray continue de régaler. A chaque fois, c’est pareil : il élimine le premier défenseur, et ensuite il a tout le loisir de faire la différence. Son floater, hérité de Tony Parker, fait mouche. Mills plante à 3-points. Johnson bâche Young de l’autre côté du terrain. LaVine avait raison : les Spurs défendent très bien et sans faire de faute.

Résultat, en quatre minutes, les Spurs signent un 17-0 ! Chicago est K.O (98-89), et San Antonio gère parfaitement les trois dernières minutes pour s’imposer 106-99.