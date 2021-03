Stats & Highlights | Les Hawks enchaînent, les Pacers surprennent

Depuis que Nate McMillan s’est installé sur le banc des Hawks, ils ne perdent plus. Avec ce succès contre les Kings, Atlanta enregistre une quatrième victoire d’affilée et conserve la huitième place à l’Est. Il y a quatre jours, les Hawks étaient à la onzième place…

Derrière eux, il y a les Pacers, qui restaient sur deux défaites de suite et six en sept rencontres. Le déplacement à Phoenix n’était pas un cadeau, mais ils l’ont parfaitement négocié. Avec en prime, les grandes débuts de Caris LeVert.

À noter que cette nuit, il y a eu cinq triple-double, et c’est un record NBA pour un même soir !

Atlanta – Sacramento : 121-106

Les deux équipes ont été maladroites à 3-pts en début de rencontre. C’est pourquoi les Hawks ont insisté à l’intérieur avec Clint Capela, 18 points avant la pause, mais sans parvenir à stopper les Kings dans un premier temps. Après quelques minutes seulement, les Hawks sont déjà menés de 14 points.

Puis, Atlanta passe un 24-2 pour prendre les commandes. Après la pause, Trae Young accélère avec 17 points en troisième quart-temps et plusieurs paniers à 3-pts qui creusent l’écart. L’avance des Hawks monte jusqu’à 23 points et Atlanta s’impose facilement. C’est leur quatrième victoire de suite depuis le licenciement de Lloyd Pierce et la prise de pouvoir de Nate McMillan.

Hawks / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 28 4/9 0/2 8/10 3 2 5 0 4 0 1 0 16 13 C. Capela 27 10/12 0/0 4/10 6 8 14 1 2 0 1 2 24 32 T. Young 32 9/17 5/10 5/7 0 1 1 9 1 1 4 0 28 25 T. Snell 27 3/3 0/0 2/2 0 3 3 1 3 0 0 0 8 12 K. Huerter 25 3/7 2/5 0/0 0 1 1 6 3 2 0 0 8 13 D. Gallinari 29 6/11 3/6 0/0 0 7 7 1 1 0 0 0 15 18 N. Knight 1 0/1 0/0 2/2 1 1 2 0 0 0 0 0 2 3 B. Fernando 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. Okongwu 10 2/2 0/0 0/0 1 4 5 0 2 0 0 0 4 9 S. Hill 21 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 R. Rondo 15 4/9 2/5 0/0 0 3 3 1 0 0 2 0 10 7 B. Goodwin 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Bogdanovic 22 2/12 0/5 2/2 2 2 4 1 0 1 0 0 6 2 S. Mays 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 43/84 12/33 23/33 13 32 45 21 17 6 8 2 121 Kings / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Bagley III 24 6/10 0/1 0/0 5 2 7 1 4 0 2 0 12 14 H. Barnes 39 4/9 0/3 3/3 3 4 7 5 3 0 3 0 11 15 R. Holmes 35 9/15 0/0 2/3 5 7 12 1 4 0 3 1 20 24 D. Fox 40 11/24 2/10 8/10 3 4 7 6 5 1 3 0 32 28 B. Hield 37 4/16 2/11 0/0 3 1 4 5 3 0 0 0 10 7 N. Bjelica 18 2/5 0/0 0/0 2 1 3 2 2 1 0 0 4 7 T. Haliburton 24 3/10 2/6 0/0 0 3 3 4 3 2 1 0 8 9 C. Joseph 18 3/8 1/5 0/0 1 3 4 2 2 1 0 0 7 9 D. Jeffries 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 J. James 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. Guy 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Ramsey 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Total 43/98 7/36 13/16 22 25 47 27 26 5 12 1 106

Phoenix – Indiana : 111-122

La victoire des Pacers s’est jouée en deux temps. Le premier, c’est un 12-0 en début de deuxième quart-temps alors que les Suns avaient dominé le premier. Ainsi, Indiana rejoint les vestiaires à la pause avec cinq points d’avance.

Le second, c’est un troisième acte manqué de la part de Phoenix. Les Suns ne shootent qu’à 7/22 et ils souffrent en défense face aux mouvements des Pacers. Doug McDermott s’est régalé en coupant vers le cercle et en étant servi par Domantas Sabonis. Indiana en a profité grandement et avait fait l’essentiel avant de vivre un dernier quart-temps paisible. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Caris LeVert a compilé 13 points et 7 rebonds.