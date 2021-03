Le duo Doncic/Porzingis met fin à la belle série de Denver

À domicile, les Nuggets prennent le meilleur départ avec un 10-0 initial porté par Will Barton et Nikola Jokic. Les Mavs perdent un nouveau ballon et PJ Dozier va écrabouiller un dunk à deux mains, mais Dallas revient tout de même à quatre longueurs avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis qui chauffent.

Jalen Brunson s’infiltre malgré le contact pour inscrire un panier près du cercle mais le duo Jokic – Barton reprend du service pour refaire un petit écart. Malgré 18 points des deux compères, Dallas reste au contact après le premier quart grâce aux 8 points de son intérieur letton, notamment (29-28).

Les Mavs ne tardent pas à prendre l’avantage au score en deuxième quart, avec Dwight Powell qui place un dunk et Doncic qui enchaîne layup, passe décisive et 3-points en stepback. Jamal Murray a beau réussir une jolie claquette main gauche, les Nuggets courent après le score avec leur meneur qui ne trouve pas son rythme offensif.

Barton et Jokic apportent encore leur écot en attaque mais ça ne suffit pas pour tenir le rythme texan en deuxième (34-22). Doncic (16 points, 8 passes) et Porzingis (12 points) font leur loi à la mi-temps face à Jokic (16 points, 7 passes) et Barton (16 points). Dallas est devant de +11 (62-51).

Un festival à 3-points pour les Mavs

Jokic reprend là où il s’était arrêté avant la pause avec un nouveau tir à mi-distance, mais les Nuggets n’arrivent pas à réduire la distance, au contraire. Richardson et Finney-Smith récompensent l’altruisme de Doncic et Dallas reste en tête. Josh Richardson enchaîne même trois tirs à 3-points : le garçon a officiellement la main chaude !

Les Mavs n’hésitent pas à envoyer derrière l’arc et Porzingis ajoute à l’affront. Denver est clairement sur le reculoir à -16. Michael Porter Jr. et Barton adoucissent la note, momentanément, mais l’écart passe à +20 alors que Porzingis en remet un couche. Dallas fait 9/18 de loin en 3e quart et creuse encore l’écart (93-73).

En cruel manque de 3e option offensive derrière Jokic et Barton, avec Murray aux abonnés absents, c’est Porter Jr. qui s’y colle avec plusieurs tirs arc-en-ciel. MPJ inscrira 17 points à 5/5 aux tirs dont 3/3 à 3-points mais il sera finalement le seul Nugget à se révolter.

Kristaps Porzingis plante le dernier clou dans le cercueil des Nuggets d’un 3-points à très longue distance à deux minutes de la fin. Derrière 21 points et 12 passes de Luka Doncic et 25 points, 6 rebonds de Kristaps Porzingis, Dallas met fin à la série de cinq victoires de rang de Denver (116-103).