Très sérieux, les Knicks corrigent le Thunder

Deux Français, titulaires, qui s’affrontent sur le poste de meneur de jeu, c’est rare et c’est une bonne raison de regarder ce match de début de soirée. C’est bien le seul intérêt de ce début de match car le jeu proposé par les deux équipes ne fait pas trop rêver. C’est souvent le cas pour ces rencontres débutées à des horaires inhabituels. La paire Maledon/Dort s’occupe de l’attaque du Thunder et les Knicks sont en souffrance (17-7).

Il faut en fait attendre la rentrée d’Immanuel Quickley pour que le jeu newyorkais retrouve de l’allant. Son floater magique fait mouche par deux fois, mais Moses Brown au buzzer permet à OKC de mener de 9 points après 12 minutes (31-22).

Les Knicks sont moyens, mais Quickley prend feu à 3-points et ramène son équipe. Défensivement, les Knicks ont clairement haussé le ton, et côté Thunder, Ty Jerome manque de soutien. Le Thunder a de plus en plus de mal à défendre, et RJ Barrett et Julius Randle montent en température. De plus en plus complémentaires, les deux hommes se partagent les attaques et cela fait des étincelles. A l’approche de la mi-temps, New York peut compter sur le poignet de Reggie Bullock pour prendre 8 points d’avance (56-48).C’est Dort, sur la ligne des lancers francs, qui permet à OKC de réduire l’écart avant la pause (56-54).

Le rouleau compresseur se met en marche

Au retour des vestiaires, Coach Thibodeau décide de repartir avec Quickley sur le poste de meneur à la place de Ntilikina. Choix payant, les Knicks mettent plus de rythme. Cette fois, ils ne laissent jamais OKC installer leur défense. Barrett attaque le cercle en puissance tandis que Bullock prend ses responsabilités à 3-points et il donne 10 points d’avance (72-62).

Les efforts d’Al Horford sont à souligner mais sans Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder manque de solutions quand la défense adverse monte en régime. A l’inverse, les Knicks continuent de proposer du beau basket. Le fait d’avoir un Julius Randle constamment pris à deux par ses adversaires permet à Barrett et à Bullock de briller en attaque.

Randle n’est pas All-Star pour rien. Il enchaîne les passes, montre une vraie présence aux rebonds et n’oublie pas de scorer quand il le peut. Cette équipe de New-York fait plaisir à voir (88-78). OKC veut jouer vite pour réduire l’écart, mais la réussite n’est plus au rendez-vous. Randle continue son chantier dans la raquette et Barrett est juste trop fort et trop puissant pour ses vis-à-vis. OKC a lâché et encaisse un 22-11 (106-89). La fin de match permet à Obi Toppin, Kevin Knox de se montrer un peu, et New York s’impose avec la manière (119-97).