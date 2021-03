Chris Finch se concentre sur la manière avant les résultats

Quatre matches et autant de défaites avec un écart moyen de 17 points. On a connu meilleur baptême du feu que celui de Chris Finch avec les Wolves. En plus de résultats sportifs catastrophiques, l’ancien assistant des Raptors a connu une arrivée dans un climat extra-sportif inconfortable. Pas évident dans ces conditions d’instaurer un semblant de normalité dans une équipe à la dérive.

C’est pourtant ce que le nouveau venu a essayé de faire en ce début de semaine. Mettre de côté une semaine « chargée en émotions à bien des égards. Une semaine compliquée. Deux « back-to-back » et puis bien sûr tout ce changement. Il faut se rappeler que beaucoup de ces gars sont jeunes et n’ont encore jamais connu ce genre de situations en NBA. »

Sans doute un peu secoués, ses Wolves ont pu profiter de la journée « off » de lundi pour souffler avant de reprendre le chemin de l’entraînement hier. C’était seulement le second depuis le début de l’ère Chris Finch, durant lequel le coach a voulu « donner le ton ».

« L’autre jour, je leur ai simplement demandé de jouer un peu plus dur dans tous les secteurs, faire les petits efforts, contester chaque tir, assurer la dernière rotation. » Autant de détails qui doivent permettent d’établir les « bonnes habitudes », chères à Ricky Rubio qui a poussé un nouveau coup de gueule plus tôt dans la semaine.

« Ces gars sont impliqués »

« Si tu fais les mêmes erreurs encore et encore ça veut dire que tu n’apprends pas », s’agaçait le meneur. À ce sujet, le coach ne veut pas mettre ces erreurs sur le compte d’un manque d’effort de la part de ses joueurs : « Ces gars sont impliqués. J’ai passé suffisamment de temps avec eux pour savoir qu’ils le sont vraiment. »

Avec l’entraînement d’hier, Chris Finch pense avoir posé les fondations pour la seconde partie de la saison des Wolves, qui démarrera avec le « All-Stak break ». Avant cela, son équipe joue une dernière fois la nuit prochaine, avec la réception des Hornets.

L’occasion de montrer enfin un meilleur visage pour cette équipe qui reste sur huit défaites de suite et même 12 défaites sur 13 matches. Avec sept victoires en 35 sorties, Minnesota est à la tête du pire bilan de la ligue.

Là encore, le coach tente de positiver. « On ne peut pas se focaliser sur les résultats, voilà ce que nous devons essayer de faire à partir de maintenant. Nous voulons tous des résultats. Je sais que cette entame a été difficile ici. Nous devons juste essayer de prendre des habitudes. » Et bonnes si possible.