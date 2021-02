Zion Williamson en mode « Monsieur Propre »

Habituellement franchi en quelques mois lors de la première saison en NBA, Zion Williamson aura lui mis 16 mois pour atteindre les 50 matches en carrière. La faute à une blessure en début de saison 2019/20, puis à la suspension de la saison deux mois plus tard, qui a privé les Pelicans d’une fin d’exercice classique.

C’est contre Memphis, en début de semaine, que Zion Williamson a donc coché cette case. Et une première statistique prestigieuse (même si les conditions uniques liées à la pandémie faussent tout de même le bilan) permet de saisir l’ampleur de ses performances : depuis 40 ans, seuls Shaquille O’Neal et Michael Jordan ont inscrit plus de points dans leurs 50 premières rencontres.

Une folle efficacité au tir

Mais plus que cette comparaison historique, ce sont les prestations actuelles de Zion Williamson qui marquent. Sur les sept derniers matches, il tourne à 29.6 points de moyenne à un impressionnant 69% de réussite !

« Ce qu’il réalise, c’est véritablement incroyable », constate Stan Van Gundy pour le Times Picayune. « Le seul joueur avec une meilleure efficacité au shoot dans le Top 50 des meilleurs marqueurs, c’est Stephen Curry. Et c’est très juste entre les deux (en fait, le Pelican est désormais devant). Il est efficace, ses passes décisives augmentent et ce qu’il fait pour ses 50 premiers matches en carrière, c’est phénoménal. »

Plus fort encore, le style avec lequel il parvient à compiler une telle efficacité. Comme l’a déjà expliqué son coach, la star des Pelicans « n’est pas un intérieur » mais plutôt « un joueur extérieur ». Oui, Zion Williamson inscrit bien la quasi totalité de ses points près du cercle, mais il commence ses actions derrière l’arc.

« J’ai toujours été entraîné pour être un meneur de jeu », confie-t-il. « On doit toujours faire le bon choix et trouver la bonne option, c’est à ça que ça se résume. Je me sens clairement plus à l’aise. »

Une meilleure lecture du jeu

Avec sa puissance et sa vitesse, ainsi qu’un dribble correct, Zion Williamson parvient facilement à déborder son adversaire direct. Ensuite, une fois qu’il est lancé et qu’il s’est envolé, sa maîtrise et sa détente lui permettent de conclure, même s’il subit une faute.

C’est comme ça qu’il a enfoncé les Grizzlies notamment, en inscrivant 31 points à 13/16 au shoot. Il a trouvé la bonne formule puisque sur les cinq derniers matches (31.6 points de moyenne à 70 % de réussite au shoot), il pénètre douze fois par rencontre, contre neuf fois lors des 19 premières rencontres.

« J’adore faire ça », confirme-t-il, toujours pour le Times Picayune. « C’est comme ça que j’ai joué en grandissant, en partant de cette position. Je pense être plus difficile à défendre à cet endroit. Je peux davantage faire le jeu car je le vois mieux. Je vois tout, je sais où sont mes coéquipiers. »

Résultat : il prend moins de rebonds offensifs comme il le faisait si bien en début de saison ou l’année passée pour rattraper ses tirs ratés, car il ne manque presque plus rien. En revanche, comme l’a souligné Stan Van Gundy, il progresse à la passe. Avec 4.4 passes décisives de moyenne en février, il n’a jamais été aussi bon dans ce domaine. Dans la victoire contre Memphis, en fin de match, il avait parfaitement fixé les défenseurs pour servir J.J Redick, puis Josh Hart à 3-pts pour des tirs ouverts.

Preuve qu’il sait faire le choix juste et qu’entre les premiers matches de l’année civile 2020 et ceux de 2021, on observe un joueur bien plus fin techniquement et complet. « Il est très, très dominant », affirme Brandon Ingram. « Il a gagné en confiance aux lancers-francs aussi. Il bosse tous les jours et ça se voit. »