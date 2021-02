Ça plane pour les Pelicans

Au soir du 23 janvier dernier, après une défaite contre Minnesota, Stan Van Gundy avait aligné à douze reprises son cinq majeur composé de Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Zion Williamson et Steven Adams. Le bilan était bien maigre : quatre victoires, huit défaites.

Mais le coach des Pelicans a décidé d’insister. Malgré les mauvais résultats, les critiques et les doutes.

« En début de saison, tout le monde disait que cette formation n’allait jamais pouvoir fonctionner offensivement », explique Stan Van Gundy au Times Picayune. « Que cela ne pouvait pas fonctionner, au niveau du spacing, à cause des deux intérieurs. David Griffin (le vice-président de la franchise) peut en témoigner : j’ai continué de lui dire que ça allait marcher. »

Même si Steven Adams et Zion Williamson brillent davantage par leurs muscles que par leur toucher à 3-points, l’ancien coach de Miami et Orlando a eu raison puisque sur les sept derniers matches où ce cinq majeur a été aligné, les Pelicans ont gagné à six reprises. New Orleans, en s’imposant contre Houston, reste sur quatre victoires d’affilée et se rapproche d’un bilan équilibré et du Top 8 de sa conférence. « Je ne sais pas quoi dire », ajoute Stan Van Gundy face à cette efficacité nouvelle. « Je n’ai rien à voir avec ça. Les joueurs sont simplement à l’aise ensemble. Chaque soir, on avance. »

« Après chaque match, on est un nouveau groupe. C’est une question de confiance, offensivement et défensivement »

Josh Hart, excellent contre les Rockets (20 points, 17 rebonds) en sortie de banc, ne peut que confirmer cette alchimie qui commence à naître au sein du groupe.

« On fait du bon boulot et les efforts sont faits », relate l’ancien des Lakers, toujours pour le Times Picayune. « Notre communication est meilleure, notre confiance également. Après chaque match, on est un nouveau groupe. C’est une question de confiance, offensivement et défensivement. »

Le coach rappelle que les doutes du début de saison étaient probablement liés à une erreur de perception concernant la raquette surpuissante et musclée proposée par New Orleans, avec Zion Williamson et Steven Adams. « Les gens voient Zion comme un intérieur, donc ils pensent qu’on a deux intérieurs dans cette formation. Or, Zion n’est pas un intérieur : il peut jouer près du cercle, mais c’est un joueur extérieur. Il peut faire jouer les autres. »

Enfin, l’exigence collective est plus forte à New Orleans. Après la victoire contre Indiana, où Lonzo Ball s’est illustré en défense dans le « money time », les Pelicans étaient tout de même insatisfaits.

« On était revenu à un jeu en isolation, et ce n’est pas notre jeu », raconte STan Van Gundy, en évoquant le dernier quart-temps. « Je n’ai rien eu à dire après cette rencontre. Personne n’était content de la manière avec laquelle on avait terminé ce match. Et on a vu les progrès lors des deux derniers matches contre Memphis et Houston. »

Maintenant, les Pelicans vont s’envoler pour un « road trip » de quatre matches à Chicago, Dallas, Detroit et Memphis durant lequel il faudra confirmer cette belle dynamique. Comme il s’agit de quatre équipes moins bien classées, la belle série peut prendre de l’ampleur.