Les Pelicans ont du Ball

Avec quatre victoires en six matches, les Pelicans ont relevé la tête ces derniers temps. Le tandem Zion Williamson – Brandon Ingram y est pour beaucoup bien évidemment, mais le joueur qui reste le facteur X de cette équipe, c’est bien Lonzo Ball.

Sur les cinq derniers matches, depuis que son nom est sorti dans la presse et qu’un transfert semble possible, le meneur affiche son meilleur niveau ou presque avec 17.2 points à 48 % de réussite à 3-pts, 5.6 rebonds, 4.2 passes et 1.6 interception de moyenne en 30 minutes. Et les Pelicans, dans ce laps de temps, ont remporté trois grosses rencontres face à Milwaukee, Phoenix et Indiana.

Dernier exemple en date : sa présence en défense dans le « money time » face à Myles Turner. Ball a parfaitement lu cette action, déjà utilisée par Indiana la possession d’avant, puis décidé de se mettre sur le chemin du pivot des Pacers, qui a manqué le tir décisif.

« Magnifique », juge Stan Van Gundy pour le Times Picayune. « C’est ce style d’action qui fait gagner. C’est une excellente action défensive de sa part. Il en a fait plusieurs dans ce match. Il a été fantastique. »

« Son nom est évoqué dans les rumeurs de transfert et il gère ça plutôt très bien »

Le frère de LaMelo, qui lui aussi a brillé vendredi soir (mais dans une défaite), n’a pas seulement bien défendu sur cette séquence. Il a également inscrit 20 points, dont 18 en seconde mi-temps, et inscrit 4 paniers primés en dernier quart-temps. « Lonzo nous a portés dans le dernier acte », se réjouit Zion Williamson. « Il a mis des tirs importants et a été décisif en défense. »

Avant même cette victoire contre les Pacers, Stan Van Gundy avait souligné l’influence de Lonzo Ball sur les performances de son équipe. Quand Lonzo va, tout va.

« Il est capital, vraiment », rappelait son coach, toujours pour le Times Picayune. « Il a le ballon dans les mains, il contrôle les actions. Quand il ne perd pas la balle, prend les bonnes décisions, marque de loin, notre attaque est évidemment meilleure. Et défensivement, il est très bon car rien n’est jamais donné ou facile face à lui. »

Le meneur sait désormais qu’il est sur la sellette, que la franchise pourrait l’échanger du jour au lendemain. Néanmoins, il est performant, ce qu’admire Brandon Ingram, qui se félicite de le voir à ce niveau. « Son nom est évoqué dans les rumeurs de transfert et il gère ça plutôt très bien. Il est le chef de l’équipe. C’est avec lui et Eric Bledsoe que les choses commencent en défense. Ces derniers matches, il est bon et on a besoin de ça. »