Avec 34 points et zéro ballon perdu en 39 minutes, LaMelo Ball impressionne encore

« Je ne vais pas mentir, je suis vraiment impressionné. Pas seulement par sa capacité à créer et son état d’esprit compétitif, mais aussi par sa joie. Je crois que je ne l’ai pas vu sans son sourire de tout le match, et c’est quelque chose que j’ai aussi, on est heureux d’être là. Il est très talentueux, il peut faire beaucoup de choses. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre du fait qu’il arrivait d’Australie, c’est un super coup, et pas seulement sur ce match. Je crois qu’il tourne à 26 points sur les 6-7 derniers matchs ».

Le compliment est signé Donovan Mitchell et il vient saluer une nouvelle performance remarquée de LaMelo Ball, auteur de 34 points à 14/27 au tir, 8 passes décisives et zéro ballon perdu en près de 40 minutes de jeu. Titulaire pour la troisième fois de la saison aux côtés de Devonte’ Graham et Terry Rozier sur les postes extérieurs, le petit frère de Lonzo Ball a encore impressionné, succédant à Alonzo Mourning dans l’histoire des Hornets, aucun rookie de la franchise de Caroline du Nord n’ayant inscrit 34 points depuis 1993.

Une lueur d’espoir dans la défaite

Alors que les Jazzmen ont compté jusqu’à 25 points d’avance en troisième quart-temps (74-99), LaMelo Ball a notamment réussi une démonstration de force impressionnante, enchaînant les séquences décisives des deux côtés du parquet, avec un 3-points en fin de troisième quart-temps, trois passes décisives pour Bismack Biyombo, un floater et un nouveau missile derrière l’arc pour ramener les siens sous les 10 points d’écart au début du dernier acte.

Mais ce qui a le plus satisfait James Borrego, malgré la défaite, c’est le fait que son rookie n’ait perdu aucun ballon, une grande première pour lui cette saison alors qu’il tourne à 2.5 balles perdues par match.

« C’est énorme pour nous, on a besoin de ça. Quand je vois ce ratio, c’est le plus souvent synonyme de bonnes choses, peu importe si les tirs rentrent ou pas », a souligné coach Borrego.



S’il pourrait être amené à retrouver le banc lorsque Charlotte aura retrouvé PJ Washington, actuellement touché au pied droit, LaMelo Ball va sans doute bénéficier de davantage de responsabilités à court-terme, puisque Devonte’ Graham est sorti en deuxième quart-temps cette nuit, touché aux adducteurs. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.