Il y a aura ainsi trois matchs à suivre dès 19h00 : Pacers – Jazz (beIN Sports Max 4), Knicks – Heat et Hornets – Wizards. À 20h00, c’est l’alléchant Suns – Celtics (beIN Sports 3) qui est offert par la NBA.

Enfin, les Clippers reçoivent les Kings à 21h00 qui clôture cette soirée NBA. Avant donc le « Super Bowl ».

