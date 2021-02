Pour Gregg Popovich, DeMar DeRozan réalise une saison « merveilleuse »

Les Spurs sont vraiment à l’image de DeMar DeRozan : ils ne font pas beaucoup de bruit cette saison alors qu’ils sont bien là. Si, loin des projecteurs, les Texans occupent une belle 5e place à l’Ouest (13 victoires – 10 défaites), c’est en bonne partie grâce à leur arrière.

Nouvelle illustration cette nuit, à l’occasion du derby remporté face aux Rockets. En 37 minutes, l’ancien joueur des Raptors a signé une performance impeccable : 30 points (9/16), 8 rebonds et 7 passes. Trois jours plus tôt, contre les Wolves, il avait quasiment terminé avec la même ligne statistique (30 points, 8 rebonds et 6 passes).

« C’est son rôle. Il est énorme pour nous pas seulement au niveau des points inscrits mais pour faciliter le jeu, prendre du rebond, faire tout ce qu’il faut pour nous permettre de gagner », salue son coéquipier, Derrick White.

C’est déjà le cas depuis plusieurs campagnes, sans doute encore davantage cette saison, mais DeMar DeRozan n’est plus le scoreur unidimensionnel qu’il a pu être dans ses jeunes années. La preuve, à 31 ans, il a accepté de réduire son volume de tirs pour faire de la place aux jeunes talents de l’équipe.

Si sa moyenne de points baisse, sa moyenne à la passe n’a jamais été aussi élevée. Cette nuit encore, on l’a vu délivrer de bons ballons, après des fixations au poste ou en pénétration, vers Devin Vassell ou Keldon Johnson.

Oublier la saison frustrante de l’an passé

« Je prends juste ce que (les défenses adversaires) me donnent, je choisis mes spots et j’essaie d’impliquer mes coéquipiers pour alléger la pression qui pèse sur moi », décrit l’intéressé, auteur de sa quatrième sortie de l’année à 30 points ou plus. Son équipe s’est imposée à chaque fois lorsqu’il y parvient alors que c’était tout l’inverse la saison passée (deux victoires en dix matches).

Selon son coach, Gregg Popovich, il réalise une année « merveilleuse. Il est un super leader. Il est vraiment minutieux dans son approche des matches. C’est notre « go-to-guy » match après match après match. Il connaît son rôle dans l’équipe, il l’accepte. Il ne s’occupe pas des bruits extérieurs, il joue pour gagner. »

Dès lors pourrait se poser la question de savoir si DeMar DeRozan mériterait une place au All-Star Game, ce qui serait sa cinquième en carrière. Jamais étoilé depuis qu’il est aux Spurs, il n’est pour l’heure même pas dans le Top 10 des votes à l’arrière. Un Top 10 dans lequel apparait Klay Thompson, pourtant blessé…

« C’est toujours un honneur d’être All-Star ou d’être dans les conversations pour le devenir. Mais j’ai un objectif plus important en tête : jouer et gagner chaque soir car à l’Ouest, chaque match compte. La priorité est d’aller en playoffs après la saison frustrante de l’année dernière. C’est mon principal objectif. »