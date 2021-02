Les Rockets tombent sur un grand DeMar DeRozan

Grâce à un 9-0 signé Dejounte Murray et à l’activité de DeMar DeRozan, les Spurs prennent les devants au milieu du premier quart-temps (16-7).

Les Rockets sont plutôt bons, et DeMarcus Cousins est efficace comme titulaire en l’absence de Christian Wood. La suite, c’est une longue course poursuite avec des Spurs qui jouent juste et des Rockets qui ne parviennent pas à placer un « run » pour combler cet écart subi dès le premier quart-temps.

En troisième quart-temps, Eric Gordon, très bon, ramène à Houston à trois unités (62-59), mais comme en premier quart-temps, les Spurs se redonnent de l’air avec un 8-0 signé des jeunes Keldon Johnson et Devin Vassell, bien trouvé par Patty Mills (70-59). À l’entame du dernier quart-temps, Rudy Gay maintient cette avance d’une dizaine de points (87-77), mais les Rockets parviennent enfin à enchaîner.

John Wall fait douter les Spurs

C’est Danuel House Jr qui se met en mode James Harden pour un premier rapproché (90-89). Par deux fois, Derrick White lui répond, mais John Wall va au bout sur un lay up compliqué, puis c’est lui qui trouve Eric Gordon pour le 3-points à 45° (98-97). En face, San Antonio est pris dans la toile d’araignée des Rockets et les ballons perdus s’enchaînent. John Wall, encore lui, marque en tête de raquette, et Houston est passé devant (99-98) !

Il reste trois minutes à jouer, et le momentum est pour Houston. Chaque tir est difficile, et c’est aux lancers-francs que San Antonio repasse devant (102-100). Cousins perd un ballon puis manque un 3-points. Il est remplacé par House, qui égalise (102-102). La balle à DeRozan qui s’en va marquer avec la faute de ce même House.

La technique de l’arrière All-Star est parfaite, et il redonne de l’air aux Spurs (107-102). Un dernier déboulé de John Wall ne changera rien, San Antonio termine le travail aux lancers-francs pour s’imposer 111-106. Profitant des revers de Denver et Portland, les Spurs grimpent à la 5e place.