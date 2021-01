Sans faire de bruit, les Spurs s’installent dans le haut du classement

Certains prédisaient une fin de cycle aux Spurs après leur absence des playoffs pour la première fois en 22 ans. Celle-ci devait marquer la fin de la reconstruction autour de LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan, et donc leurs départs, ainsi que peut-être celui de Gregg Popovich. Mais non, San Antonio est reparti avec le même effectif et l’envie de faire taire les critiques : après un petit tiers de saison et leur victoire contre Denver hier, les Texans sont au niveau des Nuggets à la quatrième place à l’Ouest, avec 11 victoires pour 8 défaites.

« Le truc important pour Pop, c’est d’être patient et d’avoir confiance en notre professionnalisme » résume Patty Mills. Une patience qui commence à payer avec un groupe qui grandit, tout simplement. « On a encore beaucoup de jeunes joueurs, qui apprennent » note DeMar DeRozan, 30 points à 11/14 aux tirs hier soir, pour aller avec ses 10 caviars. « On a traversé beaucoup de choses depuis un an. La bulle nous a bien préparés, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a fait des erreurs, mais il faut en faire parfois pour progresser. »

La jeunesse, une faiblesse devenue force

Keldon Johnson et Lonnie Walker IV, tous deux titulaires, ont progressé : le premier tourne à 12.1 points de moyenne, le deuxième à 14.6 points et 7.5 rebonds. Dejounte Murray compile lui 15 points, 7.3 rebonds et 5.2 passes, il a déjà validé deux triple-double, et volé des ballons décisifs contre Boston mercredi et Denver hier. L’autre jeune talent, Derrick White, revient ce soir aux affaires après s’être (re)fracturé un orteil lors du premier match de la saison. Autant d’armes précieuses des deux côtés du terrain.

« On a des jeunes qui donnent le ton défensivement, on est athlétique. Le groupe comprend qu’on ne gagne pas sans défendre » décrit Pop, qui a particulièrement apprécié la victoire d’hier. « Bien sûr, les joueurs ont fait du bon boulot. Denver est une des équipes les plus compliquées à défendre, ils font bien tourner la balle, ils sont bien coachés, ils sont réguliers, mais on a montré une sacrée agressivité. »

San Antonio possède la onzième défense de NBA. Le cinq composé de Dejounte Murray, Patty Mills, Devin Vassell, Rudy Gay et Jakob Poeltl est le meilleur de la ligue dans le domaine, et au +/-. Un journaliste a osé demandé à Gregg Popovich si la défense était un objectif pour l’entraîneur. « Vous êtes une personne très observatrice » a répondu Pop avec sarcasme.

Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas à San Antonio.