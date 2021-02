All-Star Game 2021 : LeBron James et Kevin Durant en tête des votes

Alors que la NBA a officialisé dans la journée la tenue du All-Star Game 2021 le 7 mars prochain à Atlanta, la ligue propose un premier pointage des votes, une semaine après l’ouverture du scrutin.

Pour l’instant, c’est Kevin Durant qui a obtenu le plus de voix à l’Est, et si les votes en restent là, l’Est se présenterait avec Bradley Beal et Kyrie Irving à l’arrière, et une impressionnante « frontline » composée de Kevin Durant donc, mais aussi Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid.

À l’Ouest, LeBron James recueille le plus de voix, et il devance Stephen Curry et Nikola Jokic. Pour l’instant, Luka Doncic et Kawhi Leonard complètent le cinq de l’Ouest.

Comme chaque année, les fans peuvent soumettre un bulletin de vote complet chaque jour via l’application NBA et NBA.com, et voter pour un maximum de 10 joueurs uniques par jour sur Twitter. Tous les joueurs actuels de la NBA sont disponibles pour le vote, et le prochain pointage aura lieu jeudi prochain.

À la fin des votes, prévus pour le 16 février, les joueurs NBA et les médias se joindront ensuite aux fans pour sélectionner les All-Stars. Les fans représenteront 50% des votes, tandis que tous les joueurs actuels et un panel de médias représenteront 25% chacun.

La chaîne TNT dévoilera finalement les titulaires du match des étoiles le jeudi 18 février, et il faudra attendre le 23 février pour connaître les noms des remplaçants sélectionnés par les entraîneurs NBA.