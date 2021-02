Le All-Star Game 2021 aura bien lieu le 7 mars à Atlanta !

C’était attendu mais The Athletic annonce que la NBA et le syndicat des joueurs ont trouvé un accord pour que le All-Star Game 2021 ait bel et bien lieu. Ce sera le 7 mars prochain, du côté d’Atlanta !

Si l’élection des All-Stars était logique (d’autant que cela pèse dans certains contrats), la tenue d’une rencontre réunissant les meilleurs joueurs, avec le risque de contamination et les conséquences que cela implique si l’un d’entre eux est touché par le Covid-19, ne fait clairement pas l’unanimité…

Comme pour le démarrage de la saison à Noël, cela illustre le poids des diffuseurs TV américains (TNT, ESPN…) qui paient très cher pour diffuser la NBA et qui ne souhaitent pas zapper les marqueurs classiques de la saison.

Il ne devrait toutefois pas y avoir de Rising Stars Challenge, ni du Skills Challenge. Une sorte de All-Star Game « light » avec simplement une journée de concours le samedi, et le match des étoiles le dimanche.