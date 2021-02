Pour De’Aaron Fox, organiser un All-Star Game est « stupide »

Alors que ses coéquipiers estiment qu’il aura sa place au prochain All-Star Game, De’Aaron Fox ne partage pas l’enthousiasme de certains sur l’organisation d’une édition 2021, le 7 mars prochain, à Atlanta.

Alors que la NBA et le syndicat des joueurs discutent toujours des modalités de l’évènement, le meneur des Kings a un avis bien tranché sur la question.

« Je vais être terriblement franc, je pense que c’est stupide. Si on doit porter un masque et tout le reste pour un match de saison régulière, quel est l’intérêt de remettre le All-Star Game ? » demande De’Aaron Fox, interrogé après la victoire face aux Celtics. « Mais c’est l’argent qui fait tourner la planète, et c’est comme ça… Je ne m’en préoccupe pas trop, et si on vote pour moi, c’est comme ça. »

Justement, s’il est désigné par le public ou les coaches, est-ce qu’il se rendra sur place ? « Vous savez, on reçoit une amende si on décide de ne pas jouer alors qu’on n’est pas blessé » se marre-t-il. « C’est une amende conséquente, donc oui je jouerai. Par contre, j’espère que je n’aurai pas d’amende pour ce que je viens de dire. »