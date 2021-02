Le All-Star Game NBA prend forme : ce serait sur une seule soirée, le 7 mars prochain, à Atlanta

Moment fondamental de chaque saison en termes d’engagement des fans, le All-Star Game NBA est un rendez-vous incontournable du calendrier chaque année. C’est pour cela que les instances de la ligue et le syndicat des joueurs sont actuellement en train de peaufiner leur plan pour maintenir la grand-messe aux étoiles.

Selon ESPN, le All-Star Game pourrait se dérouler sur une seule et unique soirée, le 7 mars prochain (durant la pause établie par la ligue entre le 5 et le 10 mars donc), à la State Farm Arena d’Atlanta (siège des équipes de TNT, diffuseur de la rencontre), avec le retour du match entre l’Est et l’Ouest et les concours habituels. Lundi, on évoquait la tenue du Slam Dunk Contest et du concours à 3-points.

Toujours selon ESPN, il reste toutefois encore pas mal de points de détails à régler, dont le protocole sanitaire et la possibilité pour certains joueurs de s’abstenir du déplacement en Géorgie.

Une autre option à l’étude, d’après l’idée de Chris Paul, le président du syndicat des joueurs, serait de reverser une partie des bénéfices du All-Star Game à des universités et écoles majoritairement fréquentées par des étudiants noirs américains, les HBCU (Historically Black Colleges and Universities), ainsi qu’à la lutte contre le Covid-19.

Ville hôte prévue initialement, Indianapolis aurait reçu l’assurance de recevoir l’événement en 2024.