Un All-Star Game 2021 avec des concours ?

On pensait qu’il était sacrifié mais la NBA réfléchit sérieusement à mettre en place un All-Star Game, et le New York Times en confirme la date et le lieu. Ce serait prévu le week-end du 6/7 mars du côté d’Atlanta. Comme nous l’avions expliqué, la proximité avec les bureaux d’ESPN et de TNT aurait renforcé la candidature d’Atlanta.

Ce qu’on apprend aussi, c’est que des discussions sont en cours avec le syndicat des joueurs, et elles portent sur l’ajout d’un concours de dunks et du concours à 3-points.

Pour l’instant, il ne serait donc pas question d’un Rising Stars Challenge, ni du Skills Challenge. Une sorte de All-Star Game « light » avec une journée de concours le samedi, et le match des étoiles le dimanche.

Rappelons que les votes pour désigner les All-Stars 2021 ont débuté jeudi, et qu’ils doivent se terminer le 16 février. On connaîtra alors les noms des titulaires, et comme chaque année, ce sont les coaches de chaque conférence qui désigneront les remplaçants. Pour l’instant, la NBA procède comme si ce All-Star Game 2021 aura bien lieu.