All-Star Game 2021 : les votes commencent dès jeudi

On ne sait pas encore si le All-Star Game 2021 aura lieu, mais la NBA a tout de même décidé de lancer les votes, et ils auront lieu du jeudi 28 janvier au mardi 16 février.

Comme chaque année, les fans peuvent soumettre un bulletin de vote complet chaque jour via l’application NBA et NBA.com, et voter pour un maximum de 10 joueurs uniques par jour sur Twitter. Tous les joueurs actuels de la NBA seront disponibles pour le vote. La période de vote de trois semaines comprendra également cinq journées « 2 pour 1 »: le 30 janvier, le 2 février, le 4 février, le 13 février et le 16 février. Ces jours-là, les votes compteront double.

Les joueurs NBA et les médias se joindront ensuite aux fans pour sélectionner les All-Stars. Les fans représenteront 50% des votes, tandis que tous les joueurs actuels et un panel de médias représenteront 25% chacun.

Les pointages des votes des fans seront communiqués deux fois, le jeudi 4 février puis le jeudi 11 février. La chaîne TNT dévoilera finalement les titulaires du match des étoiles le jeudi 18 février, et il faudra attendre le 23 février pour connaître les noms des remplaçants sélectionnés par les entraîneurs NBA.