Chris Paul va aider les étudiants de l’université de Winston-Salem à aller voter

C’est à quelques pas de son ancienne université de Wake Forest, au sein de la fac « historiquement noire » de Winston-Salem State, que Chris Paul va s’investir ces prochaines semaines en vue de l’élection présidentielle.

Appelés les HBCU (Historically Black Colleges and Universities), ces établissements permettaient aux étudiants noirs de pleinement suivre des études supérieures au temps de la ségrégation.

Le meneur d’Oklahoma City va même suivre des cours dans l’université de sa ville natale, également fréquentée par ses parents et l’ensemble de sa famille par le passé. Pour ce qui est de la logistique et des prochaines échéances électorales, l’ancien joueur des Hornets, des Clippers et des Rockets a donc déclaré à l’émission « First Take » d’ESPN qu’il travaillait à aider les étudiants à se rendre aux urnes, avec l’appui de deux autres joueurs NBA.

« Nous fournissons le transport aux étudiants de l’université pour qu’ils puissent aller voter, nous y travaillons donc maintenant », a-t-il annoncé, près d’un mois après sa sortie de la bulle suite à l’élimination d’OKC.