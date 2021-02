En meilleure forme, les Kings se rapprochent du Top 8 à l’Ouest

« On est sur une bonne dynamique en ce moment. » Harrison Barnes, particulièrement concerné par cette dynamique, fait bien de le souligner. Cette nuit face aux Nuggets, les Kings ont remporté un troisième match de suite. Sacramento avait déjà battu cette formation à deux reprises, fin décembre, en début de saison.

Pour cette troisième manche, ils ont pourtant dû faire face à un Nikola Jokic sur une autre planète. Auteur de 50 points et passé tout près du triple-double (12 passes et 8 rebonds), le pivot a marché sur la défense californienne.

Mais les Kings sont restés debout. À une minute du terme, alors que les Nuggets se rapprochaient dangereusement au score, De’Aaron Fox et son coéquipier rookie, Tyrese Haliburton, ont clos les débats. Respectivement avec une attaque du cercle pour le premier et un panier primé pour le second.

Luke Walton voit de bons signes chez ses joueurs

« Ty continue ses actions décisives », se félicite Luke Walton, dont le rookie, habitué à être « clutch » cette saison, a encore planté 23 points à 8/12 aux tirs. Le coach des Kings a plus d’un motif de satisfaction à la sortie de ce match. Exemple lorsqu’il met en rapport les 30 passes décisives de son équipe pour seulement 7 pertes de balle. « C’est vraiment du basket de qualité. »

Il veut même tirer du positif de la (non) performance de Buddy Hield, qui a fini avec 5 points sans rentrer la moindre de ses nombreuses tentatives à 3-points (1/11 dont 0/9…). Le shooteur restait sur une série de 87 matches de suite avec au moins un panier primé, la plus longue série en cours dans la ligue.

« Pour être une bonne équipe, on doit trouver des moyens d’aider l’équipe à gagner lorsque les tirs ne rentrent pas. Il n’était pas adroit ce soir, alors qu’a-t-il fait ? Il a été altruiste et a trouvé d’autres moyens d’aider l’équipe à gagner. C’est un bon signe », note le caoch, en référence aux 7 passes de son joueur (record en saison).

Même si Denver devait faire sans un paquet de joueurs (Jamal Murray, Gary Harris…), Sacramento prend cette nouvelle victoire qui intervient après celle face aux Celtics. Plus tôt, les Kings avaient battu quatre équipes aux bilans négatifs cette fois (Knicks, Magic, Raptors et Pelicans).

Défense plus sérieuse et leaders au sommet

Après un départ calamiteux (5 victoires – 10 défaites), les Kings viennent ainsi de remporter six matches sur sept pour équilibrer leur bilan (11 victoires – 11 défaites). Si bien qu’ils ne comptent aujourd’hui qu’une petite victoire de retard sur les Warriors, actuellement 8èmes d’une conférence Ouest très dense entre la 4e et la 14e place.

Luke Walton dit ne pas être surpris par ce revirement de dynamique. « Même à 5-10, on a continué à bosser et fournir les efforts. Le travail et la confiance nous ont permis de prendre ce virage. Le groupe a continué à croire les uns dans les autres, à croire en ce que nous construisons. »

Sur sept matches, Sacramento affiche une bien meilleure efficacité défensive : 112 points encaissés sur 100 possessions. Plus tôt dans la saison, leur ratio avaient pris des proportions historiques à 120 points…

En plus d’une défense plus appliquée, cette bonne séquence est marquée par la montée en puissance De’Aaron Fox, 26 points et 8 passes de moyenne, et de Harrison Barnes, 22 points, 6 rebonds et 5 passes.

À voir comment cette équipe se comporte dans les dix prochains jours. Hormis le déplacement de la nuit prochaine chez les Clippers, ils vont rester à domicile pour la réception des quelques grosses écuries de l’Est (Sixers, Magic, Grizzlies, Nets et Heat).